Ay bugün 15.48’e kadar Akrep burcunun son derecelerinde kalıyor. Bu saatlerde bazı şanssızlıklar, sıkışmalar, kriz içeren koşullarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle yolculuklar, ziyaretler açısından pek uygun zamanlar olmayabilir. Niyetlerimizi yıkıcı değil, dengeleyici şekilde kurmaya çalışalım. Bugün ayrıca yeni imkanlar, yeni hevesler de gündeme gelecek. Saat 15.48’den sonra hareket ve esneklik artmakta. Yeni bir konuya daha canlı ve pozitif şekilde yaklaşabiliriz. Daha çok özgürlük ve yeni şeyler keşfetme isteği duyabiliriz. Ancak günün geç saatlerinde dikkatsizlikler, aşırılıklar olursa bu saatlerde kazalar ya da tartışmalar, huzursuzluklar da gündeme gelebilir.

KOÇ:Gün içinde kendinizi ferah hissedeceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde akıcı temalar söz konusu. Yeni ufuklara açılmak için başlangıçlar yapabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde işlerinizde bireysel olabilirsiniz.

BOĞA:Gün içinde endişeli olduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki sorumluluklarınız sizi krize sokabilir. Farkındalığınız sayesinde kolayca atlatabileceksiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Olayları akışa bırakmanız sizin için iyi olabilir.

İKİZLER:Eşinizle ilgili konular sizi daha çok meşgul edebilir. Gün içinde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. Sonuçlanmasını beklediğiniz işleriniz de gelişmeler meydana gelebilir. Kendinizi rahat ifade edebilirsiniz.

YENGEÇ:Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkiliyor olabilir. Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızla daha hareketli bir iletişim içinde olacağınız zamanlar var. İşlerinizi ilerletmek için sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.

ASLAN:Keyifli bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Gün içinde daha fazla risk alacağınız zamanlar olabilir. Güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Kararsız adımlar atmamaya özen gösterin.

BAŞAK:Bugün kendinizi ailevi konular içinde meşgul bulabilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe yönelik olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bunları geliştirmek için heyecan duyabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak biraz içe dönmek iyi gelebilir.

TERAZİ:Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi uğraştığınız işlerinizde var etmeye çalışacağınız bir gündesiniz. Bazı konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Yeni sözleşmeler veya anlaşmalar gündeme gelebilir.

AKREP:Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Sabah saatlerinde bütçenizle ilgili değişikler yapmak isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere daha fazla bağlanmış olabilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.

YAY:Bugün işlerinizde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuları sağlamlaştırma isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde yaratıcılığınızı daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK:Gün içinde kontrol dışı olaylar yaşayabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Bazı konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza daha fazla dönebilirsiniz. Karasız adımlar atmak sizi daha zor duruma düşürebilir.

KOVA:Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sosyal konular ilginizi çekebilir. İş hayatınızda beklemediğiniz kişilerden destek alabilirsiniz.

BALIK:İş hayatınızda daha fazla kendinizi ortaya koymak ve görünür olmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için konumunuzu sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.