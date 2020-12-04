Ay bugün saat 15:52’ye kadar Yengeç’te kalıyor. Bu saatlere kadar karşılıklı konular, ailevi işler ya da bizi duygusal açıdan meşgul eden konularda kendimizi engellenmiş hissedebiliriz. Dolayısı ile günün ilk yarısından hassasiyetler ve kısıtlayıcı koşullar daha fazla. Saat 15:52’den sonra Ay’ın Aslan burcuna ilerlemesi yaşam enerjimizi arttırıyor. Bugün duygusal alanda bazı hoş olmayan durumlarla karşılaşabiliriz. Başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olalım. Kimi zaman kurallar, kimi zaman elde olmayan nedenler yüzünden kendimizi zayıf ve eksik hissedebiliriz. Neyse ki akşam saatlerinde kendimize güvenimiz daha pozitif hale gelebilir.

KOÇ: Gündeminizde aşk var. Yaratıcı konulara karşı heves duyabilirsiniz. Pozitif ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü zevklerinize daha da düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmayın.

BOĞA: Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. İyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Yine de doğruluğu olmayan konulara karşı dikkatli olun.

YENGEÇ: Yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda desteklerle rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi meseleler gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizi ağırlamak size iyi gelecektir.

ASLAN: Şanslı bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Kısmetleriniz olabilir. Yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar

söz konusu... İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.

BAŞAK: Sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.

TERAZİ: Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için imkânlar olabilir. Sosyal konular gündeminizi yorabilir. Dostlarınızla zaman geçirmek için enerjik hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.

AKREP: İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

YAY: Yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Uluslararası meseleler gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız.

OĞLAK: Endişe duyduğunuz meseleler gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz konular kriz yaratabilir. Bugünlerde ortaklı işlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zevklere düşkünlük söz konusu.

KOVA: Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ortaklıklar için hevesli bir gündesiniz. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. İlişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İyi imkânlar önünüze çıkabilir.

BALIK: Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler var. Günü planlayarak hareket etmelisiniz. Pozitif tavrınızla çalışma arkadaşlarınızı da yönlendirebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. Zevk aldığınız konularda abartıya kaçabilirsiniz.