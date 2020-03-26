Ay bugün saat 16.36’ya kadar Koç burcunda sert açılar altında kalıyor. İsteklerimizde ısrarcı olduğumuz durumlarda daha büyük engellerle karşılaşabiliriz. Bugün biraz daha planlı ve sakin kalmaya bakalım. Akşam saatlerinde daha gerçekçi ve kararlı davranabilirsiniz. Aynı zamanda maddi konularda da daha seçici ve dikkatli olmaya bakalım. Sabah saatlerinde özellikle daha dikkatli olmalıyız. Yolculuklarda sıkıntılar gündeme gelebilir. Ailevi konularda ya da bizi duygusal açıdan tartışmaya götürebilecek durumlarda daha soğukkanlı kalalım. Saat 17.00 civarında uzun vadeli düşünmek ve iyimserliğimizi korumak önemli.

KOÇ:Kişisel hassasiyetleriniz olan konulara yönelebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz.

BOĞA:Bilemediğiniz konularla ilgili gizli kalan şeyler olabilir. Psikolojik olarak etkilenebilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili hapsolmuş hissedeceğiniz zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz.

İKİZLER:Gelecek beklentilerinizin güçlü olduğu bugünde sosyal konulara daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte olmak ve paylaşımda bulunmak size keyif verebilir. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu. İlişkiler gündeme gelebilir.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerinizde yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için başkalarından yardım alabilirsiniz. İşlerinizi paylaştırmak isteyebilirsiniz.

ASLAN:Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için etrafınızdaki insanlarla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. Akademik konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde şanslı zamanlar var.

BAŞAK:Kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran olaylardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Parasal açıdan yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ:Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz mevzularda paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Dengede kalmaya özen gösterebilirsiniz.

AKREP:Çalışma hayatınızdaki konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Fikirlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY:Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyiflendirecektir. Uğraştığınız mevzularda başkalarını da dahil edebilirsiniz. Keyif aldığınız insanlarla görüşmek size iyi gelecektir.

OĞLAK:Aile hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Geçmişe ait durumlar size sıkıntı yaşatabilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek bu konularda sıyrılabilirsiniz. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.

KOVA:Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışma ve konuşmaların yoğunluğu içinde gününüzün nasıl geçtiğiniz anlamayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek dikkatinizi dağıtabilir. İlişkiler ön planda...

BALIK:Maddi gelişmelerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz durumlarda daha fazla yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. Yeniden harekete geçeceğiniz olaylarla ilgilenmek isteyebilirsiniz.