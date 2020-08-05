Balık burcuna ilerleyen Ay, puslu, hülyalı ve duygusal açıdan arayış getiren koşullar gösteriyor. Güzel olan şeylere odaklanabiliriz. Kendimizi anlatmak, yazı ya da sözel olarak daha verimli ve başarılı sonuçlar getirebilir. İlişkilerimizi geliştirmek üzere yola çıkalım. Gelecek hakkında pek çok şey hayal edebiliriz. Gün boyunca ilişkiler öne çıkıyor. Karşılıklı konularda çok şey geliştirebiliriz. Duygusal açıdan etkilere de açığız. Bu nedenle, aşırı hassas ya da kırılgan olduğumuz koşullar gündeme gelebilir. Kimi zaman sınırlarımızı iyi belirleyemediğimiz durumlar da karmaşa yaşayabiliriz. Dengeli ve akılcı

hareket etmeye, düşünmeye bakalım.

KOÇ:Öğle saatlerinde kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz konularla ilgili fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Gün içinde bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Keyfinizin kaçmamasına özen gösterin.

BOĞA:Gelecek planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ilerleme sağlamak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek iyi gelebilir. Otorite figürleriyle çatışmaya girmemeye özen göstermelisiniz.

İKİZLER:Sorumlu olduğunuz konular gündeminizi oluşturabilir. Uğraştığınız işlerde sıkışmış olduğunuzu hissedebilirsiniz. Hedefinize ulaşmak için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı durumlarda eksikleri toparlamanız gereken durumlar oluşabilir.

YENGEÇ:Yeni şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek kolay olacaktır. Kendi sınırlarınızı aşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla iletişim halinde olacağınız zamanlar var.

ASLAN:Gün içinde endişe duyduğunuz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Ortaklı durumlar gündeminizi etkileyebilir. Parasal açıdan sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Akşam saatleri sizin için daha rahat geçebilir.

BAŞAK:Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar olabilir. Karşınızdakini daha iyi dinlemeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde detaylarla uğraşabilirsiniz. Yeni çalışmalara ilgi duyabileceğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde sabırlı olmanızda fayda var.

TERAZİ:Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde büyüme sağlayabilirsiniz. Bazı konuları detaylandırmak durumunda kalabilirsiniz. Sorumluluklarınızı arkadaşlarınızla organize olarak yapmanız size zaman kazandıracaktır.

AKREP:Sorumlu olduğunuz işlerinizde yaratıcılığınızı kullanmak sizi daha iyi hissettirecektir. İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Etrafınızdaki insanlara kendinizi ifade edebilmeniz, önem kazanabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

YAY:Gün içinde ailenizle ilgili aldığınız sorumluluklarda sıkıntılar oluşabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Geçmişten kalan sorunlar daha fazla önünüze gelebilir. Bu durumdan rahatsızlık duyabilirsiniz. Saklanmak istediğiniz zamanlar olabilir.

OĞLAK:Gündeminizi yakın çevrenizdeki ilişkiler etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulardan etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla detaylara girmek isteyebilirsiniz. Kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz kişilerle görüşmek size iyi gelecektir.

KOVA:Gün içinde maddi sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde üstlerinize karşı sorumluluğunuzu aksatmamaya çalışın. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz konularda daha ön görülü davranmaya çalışın. İlişkiler ön plana çıkabilir.

BALIK:Kişisel konular ön plana çıkabilir. İlişkilerinizdeki sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. İçinize dönmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri iyi hale getirmek için eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var.