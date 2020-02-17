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Bugün gerilemeye başlayan Merkür, 10 Mart’ta düzelecek. Bu dönemde iletişimde karmaşa, yavaşlama ve bulanıklık yaşayabiliriz. Kendimizi sözel yönden açık şekilde anlatmamız zorlaşabilir. Ay, Yay burcundayken düşüncelerimize yeni bir yön vermek isteyebiliriz. Ancak pek çok belirsizlik, kararsızlık ve çift durum da var. Özellikle öğle saatlerinde ihmallere ve dikkatsizliğe çok açık olabiliriz. Yanlış görüşlere sahip olabiliriz. Başkalarından aldığımız fikirler de pek sağlam çıkmayabilir. Bugünlerde hızlı tepki verme ve atak davranma konusunda daha dikkati olmaya bakalım. Pek çok şey göründüğü gibi olmayabilir.

Haberci Merkür geri gidiyor

Haberci Merkür geri gidiyor

Haberci Merkür geri gidiyor

R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu
pembenar@milliyet.com.tr
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