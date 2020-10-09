Bizi duygusal açıdan ve kendimizi güvende hissetmekle ilgili konularda hassas kılan gelişmeler var. Ailevi durumlar, başkalarını ve sevdiklerimizi koruma isteği önemli. Böyle zamanlarda daha savunmacı da olabiliriz. İçerisinde şiddet barından olaylara özellikle dikkat edelim. Kimi zaman kontrol edilmesi zor durumlar gündeme gelebilir. Bugünlerde duygusal alanda bizi daha tepkisel kılan koşullar var. Öfkeyle değil sağduyuyla davranmaya bakalım. Duygusal alanda karmaşık davranabiliriz. Kıskançlığı tetikleyebilecek olaylarla karşılaşabiliriz. Kadınlara yönelik konularda da hassasiyet ve gerginlik bir arada yaşanabilir.

KOÇ: Ailevi konularla ilgilenmek gerekebilir. Eskilere ait olaylarla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Öğle saatlerinde duyusal engeller oluştuğunu hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularınızı fazla göstermek tartışmalara yol açabilir.

BOĞA: İletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz.

İKİZLER: İş hayatınızda alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir.

YENGEÇ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde zorlanmalar olabilir. İlerleyen saatlerde duygularınızı daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalın.

ASLAN: Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konulardan etkileyebilir. Öğle saatlerinde duygusal açıdan engeller hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK: Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Tepkilerinizi sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler var.

TERAZİ: İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumluluklar sizi yorabilir. Yoğunluğunuz artabilir. Akışta kalmaya çalışın. Ufak tefek tartışmaları büyütmemeye özen gösterin. Annenizle ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

AKREP: Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik durumlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yeni yolculuk planları organize etmek isteyebilirsiniz. Risk almaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var.

YAY: Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen saatlerde kısıtlanmalar artabilir. Tartışmalar yaşanabilir.

OĞLAK: Karşılıklı ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde kısıtlandığınızı hissettiğiniz durumlar yaşanabilir. Yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Öğle saatlerinde risk almak çok daha kolay olabilir.

KOVA: Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Öğle saatlerinde duygusal engeller oluşabilir. Kendinizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz.

BALIK: Keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Öğle saatlerinde duygusal kısıtlanma hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde planlarınızdaki değişiklikler gerilmenize neden olabilir.