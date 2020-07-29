Sabah 10.24’ten önce biraz daha dikkatli olalım. Bu saatlerde sıkışıklıklar ve krizler yaşanabilir. Bu zamandan sonra ise hareketlilik artmakta... Yay burcuna ilerleyen Ay, daha pozitif, heves veren şartların olabileceğini göstermekte... Yeni şeyler keşfetmek ve kendimizi sahneye koymak konusunda daha şanslıyız. Gün içinde yaratıcı durumlar ve kendimizi gösterebileceğimiz fırsatlar var. Yeni insanlarla, yabancılarla bir araya gelmek, başkalarının fikirlerinden yararlanmak yönünde çok daha istekli olabiliriz. Ancak hemen öğleden sonraki saatlerde daha dengeli olmak gerekiyor. Risk almak ya da şansımıza aşırı güvenmek ihmallere yol açabilir.

KOÇ:Yeni ufuklara açılabilirsiniz. Öğrenmek istedikleriniz üzerine daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürleştirici yeni fikirlerin peşinden koşacağınız zamanlar var. Akışta kalın.

BOĞA:Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Ortaklı durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeni heyecanlar yaşayacağınız zamanlar olabilir. Eğitim almak için yolculuklara çıkmaya hazırlanabilirsiniz.

İKİZLER:Eşinizle yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Ani kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirlere rahatlıkla ayak uydurabileceğiniz hareketli zamanlar sizi bekliyor. Uğraştırıcı koşullarla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

ASLAN:Şanslı bir gününüzdesiniz. Keyif aldığınız konularda fikirlerle dolup taşabilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerde kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Uzaklarla ilgili durumlar dikkatinizi çekebilir.

BAŞAK:Ailevi konularla ilgili fikirler öne sürebilirsiniz. Babanızla ilgili durumlar gündeminize gelebilir. Eğitim için olanaklar peşinde koşacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için farklı yollar deneyebilirsiniz. Güven arayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ:Özgürlük isteği içinde hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler sizi etkisi altına alabilir. Aniden gelişen yeni fikirlerin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Kulağınıza gelecek olan dedikodular olabilir.

AKREP:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eğitim için bütçenizde kısıntılara gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar olabilir. Farklı yatırımlarla yön vermek isteyebilirsiniz.

YAY:Ani ve özgürleştirici yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlgilendiğiniz işlerinizle ilgili eğitim almak isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızda biriktirdikleriniz gündeminize gelebilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu durumlarda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.

KOVA:Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda ani kararlarla değişiklikler yapabilirsiniz. Heyecan duyduğunuz yerleri keşfetmek için tatil planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek ve fikirlerinizi paylaşmak iyi gelebilir.

BALIK:İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni planlamalar yapmak ve bunları paylaşmak isteyebilirsiniz. Hazırlamak istediğiniz eğitimlerle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yolculuklar planlayacağınız zamanlar var.