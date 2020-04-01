Bugün Yengeç burcunda gerçekleşen ilk dördün, pek çok konuda daha mücadeleci ve girişken olabileceğimizi anlatıyor. Ailevi ve güvenlik konuları öne çıkmakta.

Oldukça kararlı davranabiliriz. Özellikle öğle saatlerinde aynı anda birden fazla işle uğraşmak gerekebilir. Günü önceden planlamak iyi olacak. Ani durumlar için de hazırlıklı olalım. Duygusal açıdan hassasiyet yaratan durumlar olabilir. Sezgilerimizden yararlanabiliriz. Öğle saatlerinde ailevi durumlar, duygusal reaksiyonlar bizi daha çok meşgul edebilir. Hassasiyet içindeyiz. Akşam saatlerinde görüşmeler ve konuşmalar daha akıcı olabilir. Daha olumlu düşünmekte fayda var.

KOÇ:Ev hayatınızla ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde ilişkiler daha akıcı. Güven aradığınız durumlar oluşabilir, iç sesinizi dinleyerek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

BOĞA:Yakın çevrenizle ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda iletişim içinde olacağınız hareketli bir gündesiniz. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde keyif veren şeyler için harcama yapabilirsiniz.

İKİZLER:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Hesaplarınızı gözden geçirip, parasal yapılanma içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde akıcı temalar söz konusu. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.

YENGEÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

ASLAN:Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelecek olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız kayıpların ardından, içsel süreçin içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemelisiniz. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.

BAŞAK:Sosyal gruplarınızdaki olaylarınız gündeminizi etkileyebilir. Geleceğinizle ilgili beklentileriniz hakkında konular olabilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.

TERAZİ:Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işleriniz daha akıcı şekilde ilerleyebilir. Hedeflediğiniz konular hakkında işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili durumlar masanıza gelebilir.

AKREP:Akademik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akıcı enerjiler sayesinde tüm gün işlerinizin kolayca ilerleyebilir. Sevdikleriniz için alışveriş yapmak isteyebilirsiniz.

YAY:Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularına karşı daha hassas olmanız gereken zamanlar olabilir. Ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde işlerinizi bitirmeye çalışmalısınız.

OĞLAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından daha rahat temalar söz konusu. Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde denge ve uyum arayışında kalabilirsiniz. Anlaşmalar içinde olabilirsiniz.

KOVA:İş hayatında birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumluluklarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Başkalarından destek alabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeli, akışta kalmaya dikkat etmelisiniz.

BALIK:Kendinizi ifade ederken yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ilişkiler konusunda şanslısınız. İçsel uyumunuzun tam olduğunu hissedeceksiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyeceksiniz.