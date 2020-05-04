İİletişim gezegeni Merkür, en hızlı şekilde ilerlerken önemli sonuçlar ve değerlendirmeler içindeyiz. Bugün bizi ilişkilerimizde daha hassas kılan durumlar üzerinde durabiliriz. Kendi farklılıklarımızı ve sınırlarımızı daha çok ortaya koyabiliriz. Beraberliklerimizde yolunda gitmeyen şeyler var ise, bu konularda daha kararlı davranabiliriz. Özellikle sabah saatlerinde kritik tercihlerde bulunabiliriz. Bu saatlerde alacağımız kararlar ya da seçimler nedeniyle yeni bir yol ayırımına gelebiliriz. Günün geç saatlerinde de ilişkilerimizde daha dengeli olmak gerekebilir. Bu saatlerde aşırı tepkiler, huzursuzluklar bizi oldukça test edebilir.

KOÇ:Sabah saatlerinde ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Sinirlerinize hakim olmakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız olaylara ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz.

BOĞA:Çalışma ortamınızdaki gerginlikler gündeme gelebilir. Başkalarına bağlı konular yüzünden, işleriniz sürüncemede kalabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızdan yorulabilir ve duygusal yoğunluğunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER:Kendinizi ifade ederken gergin anlar yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren uğraşlar içinde olmak sizi rahatlatabilir. Ani parlamalara karşı dikkatli olmalısınız. Sıkıntınızı alışveriş yaparak gidermek isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.

YENGEÇ:Sabah saatlerinde evdeki kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Başınızı belaya sokmamaya özen gösterin. Ailenize ait konular gündeminizi etkileyebilir. Güvenlik ihtiyacı artabilir. Mücadele gerektiren konulara karşı fazla hassas davranabilirsiniz.

ASLAN:Konuşmalar ve yazışmalar günlük hayatınızı etkileyebilir. Hareketli bir günde yanlış anlaşılmalar fazla olabilir. Yaşanabilecek huzursuzluklara karşı tepkinizi gereğinden fazla göstermemeye dikkat edin. Olaylara daha sakin yaklaşmalısınız.

BAŞAK:Sabah saatlerinde gelirlerinizle ilgili konularda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ortak para durumları gündeminizi etkileyebilir. Sakinliğinizi korumakta güçlük çekebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde başkalarından destek alabilirsiniz.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Duygusal yoğunluğunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda sıkıntı çıkarmaya yatkın olabilirsiniz. İlişkilerinizde iki düşünüp, bir konuşun.

AKREP:Başkalarına bağlı konularda sizi krize sokan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gizli kalmış olaylar başınızı belaya sokabilir. Duygusal açıdan mücadele gerektiren durumlara çekilebilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmalısınız.

YAY:Kendinizi tartışmaların ortasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Huzursuzluğunuz gün boyu sürebilir. Gelecek hayallerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için heyecan duyabilirsiniz. Ortak para konularına karşı dikkatli olmalısınız.

OĞLAK:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İsteklerinizi elde etmek için gergin tavır sergileyebilirsiniz. Sorumluluklarınla ilgili üstlerinizle mücadele etmek yerine olayları başka bir güne erteleyebilirsiniz. Akışta kalın.

KOVA:Hayatınızda başkalarına bağlı konular sizi huzursuz edebilir. Sabah saatlerinde konuştuklarınızla başınızı belaya sokabilirsiniz. Duygusal olayları algılamakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. Yabancılarla ilgili durumlar gündeminizi etkileyebilir.

BALIK:Parasal konulara dikkat etmenizde fayda var. Sabah saatlerinde ani tartışmalar içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı olaylar söz konusu... Mücadele edeceğiniz olaylar içinde boğulduğunuzu hissedebilirsiniz. Akışta kalın.