Karar vermek ya da harekete geçmek konusunda kendimizi zorda hissedebiliriz. Düşüncelerimizde net olsak bile, ilk adımı atmak gerginlik yaratabilir. Başkalarının etkisi altında kalabiliriz. Ay, saat 13.58’den 19.09’a kadar Başak’ta boşlukta kalacak. Bu saatlerde sorumluluklar ve beklemeler içinde olabiliriz. Akşam saatlerine kadar belirsizlikler, çift durumlar söz konusu. Karşılıklı konuların önem kazandığını görebiliriz. Bu saatlerde sohbetler, görüşmeler ve sosyal konular daha olumlu şekilde gündeme geliyor. Hayatın olumlu yönlerine bakmak ve bir arada olmak için güzel fırsatlar yakalayabiliriz.

KOÇ: İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.

BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.

İKİZLER: Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu

enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır.

YENGEÇ: Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN: İletişimin yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Denge arayacağınız zamanlar var.

BAŞAK: Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.

TERAZİ: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

AKREP: Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir.

YAY: Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.

OĞLAK: İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var.

KOVA: Yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli hissedebilirsiniz. Etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi

konular gündeme gelebilir.

BALIK: Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Ortaklı para konuları sizi etkileyebilir. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var.