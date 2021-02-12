Sabah 10.23’ten itibaren Balık burcuna ilerleyen Ay bugün yaratıcı konulara, hayal gücümüzü kullanabileceğimiz fırsatlara işaret ediyor. Sanatsal uğraşlara ya da psikolojik açıdan bizi besleyen, ilham almamızı sağlayan imkanlara yönelebiliriz. İyilik duygusu, insancıl tutumlar ve bu yönde uğraşlar açısından yapılabilecek çok şey var. Yeni ayın enerjisi ile birlikte daha pozitif ve hevesli olabiliriz. İstekler ve hayaller içindeyiz. Ancak dağılmamaya da bakalım. Zira yapabileceğimiz şeyler çok net olmayabilir. Hayalini kurduğumuz şeyler üzerinde daha somut adımlar atmak gerekiyor. Bu nedenle, sadece düşünce düzeyinde kalmayalım ve cesaret de gösterelim.

KOÇ: Bilinmeyen, gizli konuları açığa çıkarmak için kendinize daha çok güvenebilirsiniz. Tartışmalara girmemek adına sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin.İç sesinizi dinleyebilirsiniz.

BOĞA: Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.

İKİZLER: Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda tepkilerinizi kontrol etmelisiniz.

YENGEÇ: Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar olabilir.

ASLAN: Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından dolayı tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşanabilir.

TERAZİ: İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir. Sanatsal uğraşlar size iyi gelecektir.

AKREP: Aşk yaşamınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatındaki tutumunuz sizi yorabilir.

YAY: Ailenizle ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz.

OĞLAK: Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu tempo sizi sabırsızlaştırabilir. Yakın çevre ilişkilerinde huzursuzluk olabilir. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.

KOVA: Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz.

Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK: Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Tartışmalara neden olan konulardan uzak durmalısınız.