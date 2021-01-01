Yılın ilk gününde Aslan burcundaki Ay, daha pozitif ve kararlı düşünebileceğimizi anlatıyor. Ay bu burçta duygularını ortaya koymak konusunda dikkat çekicidir. Kendimiz için düşünebilir ve olayların olumlu yönlerine bakabiliriz. Eğlenceli uğraşlar, oyunlar, çocuklarla ilgili şeyler dikkatimizi daha çok çekebilir. Bugün aynı zamanda Merkür-Neptün arasında olumlu bir açı var. Artistik uğraşlar, yaratıcı hayal gücümüzü kullanabileceğimiz olanaklar bulabiliriz. Düşüncelerimize negatife değil; yapıcı yönde çevirmeye bakalım. Sabit bir burçtaki Ay, gün boyunca yavaş ilerleme ve doğal olarak ağırlaşma da getirebilir.

KOÇ: Keyif aldığınız uğraşlarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edecektir. İnsanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Harcamalar yapabilirsiniz. Daha kolay risk alacağınız zamanlar var.

BOĞA: Eviniz için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz. Bazı işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizi evinize davet edebilirsiniz.

İKİZLER: Hareketli bir gündemiz olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Dedikodulara karşı dikkatli olmalısınız. Çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmayın.

YENGEÇ: Maddi yenilenmeye gidebilirsiniz. Dışadönük enerjiler söz konusu... Hafta sonu için planlar yapmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalarda bulunabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var.

ASLAN: Yeni başlangıçlar için enerjinizi kullanabilirsiniz. Hassasiyetiniz olan konular gündeminizi meşgul edebilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Beslenmenize dikkat edin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar devam edecek.

BAŞAK: İşlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi rahatsız edebilir. İç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hafta sonu için yeni planlar devreye girebilir.

TERAZİ: Gelecek ümitlerinizle ilgili dışadönük olabilirsiniz. Cömert tavrınız ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir. Meslek grubunuzdan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda destekleri göz ardı etmeyin.

AKREP: İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın üstesinden rahatça gelebilirsiniz. Dışa dönük tavrınız çevrenizi de etkileyecektir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz size iyi hissettirecek. Plan yapabilirsiniz.

YAY: Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gün. Eğlenceli yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak için çevrenizle görüşmek size iyi gelecektir. Yabancılar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylarda rahatça bütünü görebilirsiniz.

OĞLAK: Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para işleriyle uğraşabilir, maddi yenilenmeye gidebilirsiniz. Banka işleri sizi yıpratabilir. Dışadönük olacağınız zamanlar var. Hafta sonu için plan yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA: Eşinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Uyum içinde ilerlemek isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Uğraştıran durumlar olabilir. Akşam saatleri hareketli...

BALIK: Çalışma hayatınız gündeminizi meşgul edebilir. Plan program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz.