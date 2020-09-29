Ay bugün hayalci ve fantastik Balık burcunda ilerliyor. Yaratıcı yönlerimizi daha akıcı kullanabiliriz. Şifa bulmak, ruhsal yönümüze daha iyi gelecek şeyler için güzel nedenler var. Ancak böyle zamanlarda iletişimde ya da hesap kitap işlerinde bazı sıkıntılar, dikkatsizlikler de gündeme gelebilir. Fazla hassas ve dağılmaya da müsait durumdayız. Dağılmamaya dikkat edelim. Kimi zaman ilişkilerde karmaşa ya da kendimize yeteri kadar güvenemediğimiz durumlar sisli koşullar getirebilir. Bugün Satürn düzgün hareketine dönerken, gerçekçi olmak, aynı zamanda mesleki konuları gözden geçirmek özellikle yararlı olacak. Öğle saatlerinde daha sabırlı olalım.

KOÇ: Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayacağınız bir gündesiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğleden sonraki zamanlarda kadın arkadaşlarınızın konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA: Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Hedefinize ulaşmak için çaba içinde olabilirsiniz. Sorumluluklarınız yönünde alternatif planlar yapabilirsiniz. İlerleyen saatlerde kadın yöneticilerinizle ilgili konulara yönlenebilirsiniz.

İKİZLER: İş hayatınızda en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Öğleden sonraki zamanlar imaj değişikliği için uygun olabilir.

YENGEÇ: Yeni ufuklara açılmak için aksiyon alacağınız bir gündesiniz. Çevrenizdekilerle olan iletişiminiz zaman zaman gerginliğe neden olabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eşinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir.

ASLAN: Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgili tartışmalara girebilirsiniz. Parasal konularda dikkatli olmanız gerekebilir. İlerleyen zamanlarda arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.

BAŞAK: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilere vereceğiniz tepkilere dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Hareketli iletişim nedeniyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.

TERAZİ: İş hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızla tartışmalar yaşanabilir. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak için hevesli olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız şeyler için alışveriş yapabilirsiniz.

AKREP: Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Alternatif planlar yapmak faydalı olabilir. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YAY: Ailede geçmiş konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.

OĞLAK: Hareketli bir gündem içindesiniz. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Konuşma ve yazışmanın bol olduğu zamanlar var. Fikir düzeyinde aksiyon almak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.

KOVA: Maddi kaynaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel yeteneklerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Hayatınızda başkalarından alacağınız destekle ilerlemenizin daha rahat olacağı zamanlar var. Gelecek yönünde yeni kararlar alabilirsiniz.

BALIK: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizde niyetlerinizi ortaya koyup aksiyon almayı bekleyeceğiniz bir gündesiniz. Sağlığınıza ve bedene ait konulara dikkat etmenizde fayda var.