Ay, öğle saatlerine kadar (12.31) boşlukta kalıyor. Günün ilk yarısında acele etmemeli ve henüz net olmayan durumlar içinde karar vermemeliyiz. Yeni esinlere ve ilhamlara açığız. Bu saatten sonra Balık burcuna ilerleyen Ay, özellikle yaratıcı alanda daha verimli olabileceğimizi anlatıyor. Sanatsal uğraşlar güzel sonuçlar getirebilir. Öğle sonrasında daha tutarlı ve mantıklı düşünmek gerekebilir. Özellikle duygusal alanda bizi hassas hale getiren durumlar olabilir. Sınırlarımızı daha iyi koruyalım ve kendimizi kurban haline getirmeyelim. Duygularımızı anlatabildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz. Aşırı etki altında kalmadan düşünelim.

KOÇ:Gelecek umutlarınız için en iyisini yapma isteği içinde olabilirsiniz. Gruplar ve arkadaşlıklar ön plana çıkabilir. İş hayatınızda sıkışmalar yaşanabilir. Destek almakta zorlanabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızda en iyisiniz yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda fikirlerinizde fazla ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için mücadele içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda daha rahat bütünü göreceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. İnandığınız şeyler hakkında fazla ısrarcı olabilirsiniz.

YENGEÇ:Endişe duyduğunuz konular içinde sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı daha dikkatli olmanız gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yatırımlarınızla ilgili ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN:Parasal konularda sıkışıklık yaşayabileceğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizdeki düşüncelerinizde ısrar edebilir ve doğru olanı bulmak için çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştıran durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı ısrarcı davranmamanızda fayda var. Üstlerinizle ilişkinize önem vermeniz gerekebilir. İşlerinizle ilgili alternatif planlar oluşturabilirsiniz.

TERAZİ:Kendinizi ifade etmek için büyük bir heyecan içinde olabilirsiniz. Bununla birlikte düşüncelerinizle ilgili ısrarcı olacağınız zamanlar var. İş hayatınızda yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Risk almaya daha fazla yatkın olabilirsiniz.

AKREP:Evinizle ilgili olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Fikirlerinizde ısrarcı davranacağınız zamanlar olabilir. İşinizle ilgili durumlarda huzursuzluk içinde olabilirsiniz. Akışta kalın.

YAY:Hareketli ve yoğun bir gündesiniz. Başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gereken zamanlar olacaktır. Otorite figürleriyle iletişiminde daha çok dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Gelecek yönündeki beklentilerinizle ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Parasal konularda başkalarından alacağınız destekler var. Gelecek yönünde beklentilerinizde doğru kararlar vermek isteği içinde olacaksınız.

KOVA:Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Hoşgörüsüz ortamlardan bulunmak size iyi gelmeyecektir. Akışta kalın.

BALIK:Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Uğraştığınız işlerde daha fazla yoğunlaşmanız gerekebilir. Maddi açıdan hoşgörüsüz davranabilirsiniz. Sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir.