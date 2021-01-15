Ay, Saka burcunda ilerlerken fantastik düşüncelere, sosyal konulara daha açığız. Özgürlük isteği ile hareket etmek istiyoruz. Ancak bu durum sınırlarımızı yeteri kadar bilememeye ve hayalciliğe de neden olabilir. Biraz daha pratik davranmak yerinde olacak. Gün içinde sadece kendimizi değil başkalarını da düşünebileceğimiz kolektif temalar var. İlginç düşünceler içindeyiz. Bugünlerde garip fikirler, bizi ruhsal açıdan harekete geçiren itilimler içinde olabilir. Ancak bu durum kimi zaman kendini yanıltmaya da yol açabilir. Dolayısıyla karşımıza çıkan önerilere biraz daha gerçekçi bir gözle bakmaya çalışalım.

KOÇ: Sabah saatlerinde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlara dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Kendinizi özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız.

BOĞA: Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimde aksaklıklar olabilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınızı kullanacağınız birden fazla işe yönelebilirsiniz.

İKİZLER: Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluğunuz artabilir. Bazı konuları daha iyi hale getirmek için düzenlemek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.

ASLAN: Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat. Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Akşam saatlerinde planlarda değişiklikler olabilir.

BAŞAK: Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız. Detaylar içinde çalışmak sizi yorabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Planlar olabilir.

TERAZİ: Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir.

AKREP: Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde birden fazla işle uğraşabilirsiniz.

YAY: Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var. Kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde kararsız kalabilirsiniz.

OĞLAK: Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Bazı işleri organize etmek size süre kazandırabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

KOVA: Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

BALIK: Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Tartışmalar meydana gelebilir. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.