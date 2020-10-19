Haftanın ilk gününde Ay, Yay burcunda büyümekte... Ay büyürken yeni fikirler ve istekler daha fazla öne çıkmakta... Ne yapıyorsak daha heyecanlı ve girişken şekilde hareket edebiliriz. Ancak Mars-Jüpiter karesi abartılara, inançlarla, görüşlerle ilgili durumlarda çatışmalara ve tartışmalara da neden olabilir. Bu nedenle enerjimizi dizginlemeye de özen gösterelim. Çok şey başarabiliriz. Keyif aldığımız konular ya da iş açısından daha iyi fırsatlar da söz konusu... Elimizdekileri düşüncesizce çarçur etmemeye çalışalım. Hemen öğle sonrasında aşırı heyecan ya da abartılı davrandığımız durumlar gündeme gelebilir.

KOÇ: Yeni ufuklara açılabilirsiniz. Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

BOĞA: Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Endişe duyduğunuz işler nedeniyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir.

İKİZLER: İkili ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Sabah saatlerindeki iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu durum sizi uğraştırabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir.

YENGEÇ: Sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarınızla görüşleriniz nedeniyle tartışmaya girebilirsiniz. İşe ait sorumluluklarınızın sizi yıprattığını düşünebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Yolunuzu bulmakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz.

ASLAN: Kendinizi ifade etmek isterken karşınızdakiyle tartışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. İlgilendiğiniz konularda risk almaya yatkınsınız. Gün içinde dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

BAŞAK: Geçmişe yönelik konularla ilgili fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Eve ait konular gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz.

TERAZİ: Sabah saatlerinde çevrenizdekilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Gün ortasında kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni haberler gelebilir.

AKREP: Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz.

YAY: Kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. Sabah saatleri iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları olabilir. Gün içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerinizdeki sıkıntılar ön plana çıkabilir.

OĞLAK: Gizli kalmış olaylardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle dağınık hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı düzenlemek ve daha iyiye götürmek isteyebilirsiniz.

KOVA: Gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapacağınız bir gündesiniz. Yeni yolculuklar düşünebilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır.

BALIK: Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili durumlar bunalmanıza neden olabilir. Fikir ayrılığından tartışmalar yaşanabilir.