Koç burcundaki yeniayın etkileri devam ediyor. Fiziksel açıdan daha hareketli ve samimi olabiliriz. Duygularımızı ifade etmekten kaçınmayacağız. Böyle zamanlarda hevesimizi daha yapıcı alanlara odaklamaya çalışalım. Bugün istekliyiz ancak tam olarak yönümüzü net şekilde ifade edemeyebiliriz. Duygusal açıdan saf ve kimi zaman fazla aceleci olabiliriz. Yeniliklere açık bir gündeyiz. Ancak Ay’ın açı yapmaması, hangi yöne ilerleyeceğimiz yönünde soru işaretleri yaratabilir. Bugün sürprizler ve beklenmeyen durumlar da dikkat çekiyor. Psikolojik açıdan güçlü durmak ve kendi kişiliğimizi ortaya koymak istiyoruz.

KOÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu durumlarda sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir.

İKİZLER:Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

YENGEÇ:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle

ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN:Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz.

BAŞAK:Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz mevzularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olun.

AKREP:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY:Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Çocuklarla zaman geçirmek

OĞLAK:Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin.

KOVA:Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz.

BALIK:Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.