Hızlı bir iletişim var

Özellikle sözlerimizde, düşüncelerimizde daha cesur ve hızlı davranabileceğimiz bir gündeyiz. Karşılaştığımız problemleri daha çabuk şekilde ele alabilir ve daha çok şey paylaşmak isteyebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde akıcı, yeteneklerimizi ifade etmemize olanak tanıyan imkanlar var. Böyle zamanlarda sadece sözde kalmamalıyız. Düşüncelerimizi uygulamaya da önem verelim. Sabah saatlerini daha iyi değerlendirmeliyiz. Bu saatlerde görüşmeler ve anlaşmalar da engeller azalabilir. Ancak öfke yaratabilecek tutumları da kontrol etmek gerekiyor. Özellikle bu durum akşam saatlerinde daha belirgin olabilir.