Henüz yeniay olmadı, bu nedenle kendimizi sıkışık koşullarda hissedebiliriz. Ancak hızla gelişen olaylar yeni sonuçlar ve değerlendirme yapma gereği getiriyor. Kişisel konularda gururumuzu, başarı isteğimizi hassas hale getiren durumlarla karşılaşabiliriz. Olayları gereksiz yere dramatize etmemeliyiz. İnatlaşmadan kaçınalım. Akşam saatlerinde bizi hayallere sürükleyen koşullar var. Bu saatlerde aşkta ya da beraberliklerimizde yüksek beklentiler, hayaller içinde olabiliriz. Ancak gizli ya da kapalı kalan durumlar da söz konusu... Kimi zaman hiç bilemediğimiz bir durum, saklı kalan bir konu dahi karşımıza çıkabilir.

KOÇ:Keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak öz güveninizi tazeleyecektir. Başarmak için en iyisini yapmak isteyeceksiniz. Gelecek yönünde bir takım adımlar atmak size iyi olacak.

BOĞA:Ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde hırslı davranabilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek için zaman zaman yalnız kalmak size iyi gelecektir.

İKİZLER:Gündeminiz hareketli olabilir. Yazışmaların yoğunluğu altında kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Kendi odak noktanızda kalmaya özen gösterin.

YENGEÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizi sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Başarılı olmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.

ASLAN:Gündeminizde duygusal olaylar ön planda olabilir. İlişkinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuları karşınızdakine benimsetmek isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda uyum içinde olmak daha iyi olabilir.

BAŞAK:Duygusal olarak sizi hapseden konuları daha fazla hissedebilirsiniz. Gizli kalan durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Gün içinde kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğle saatlerinde odağınızı değiştirseniz, iç uyumunuzu yakalayabilirsiniz.

TERAZİ:Gelecek planlarınızla ilgili yeni fikirler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde üstlerinizle birlikte çalışmanız gereken durumlar oluşabilir. İlişkide olduğunuz kişiler ön planda olacaktır. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir.

AKREP:Çalışma hayatınızda değişimler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Hırs yaptığınız konuları daha fazla gündeme getirme eğiminde olacaksınız. Üstlerinizle birlikte yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

YAY:Yeni konularla ilgilisiniz. Bazı şeyleri keşfetmek için adımlar atabilirsiniz. Uluslararası durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Düşüncelerinizi başkalarına ifade etme isteği içinde olabilirsiniz. Zirvede kalmak için planlar yapmanız gerekebilir.

OĞLAK:Endişe duyduğunuz konularla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı durumlarda çözüme ulaştırmanız gereken olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi çok yıpratmamaya çalışın. Doğru kararlar almak için uygun zamanlar var.

KOVA:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki kişiye daha fazla özen göstermeniz gereken zamanlar var. Gizli kalan durumlara dikkatinizi verebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak sizin için önemli olabilir.

BALIK:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işler gündeminizi meşgul edebilir. İş arkadaşlarınızla organize olmak sizi rahatlatacaktır. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Ev hayvanlarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.