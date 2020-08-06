Balık burcunda ilerleyen Ay, bizi daha alıcı ve hayallere açık kalıyor. Kendimizi güvende hissetmeye, dağılmamaya ihtiyacımız var. Ancak bu durum karmaşık duygusal ilişkilere de yol açabilir. Düşüncelerimizle, duygularımız arasında uyumsuzluk içsel bir gerginliğe neden olabilir. Bu nedenle istemediğimiz durumlar ve yanlış anlamalar içinde olmamaya dikkat edelim. Özellikle öğle sonrasında verilen sözlerin yerine gelmemesi ya da birden değişikliğe gitme ihtiyacı yüzünden karmaşa yaşanabilir. Günün geç saatlerinde kendimizi daha dağınık ve boş vermiş hissedebiliriz. Zihnen ve bedenen gevşemeye zaman ayırmak yerinde olacak.

KOÇ:Gizli kalmış olaylar işleri zorlaştırabilir. Kendinizi iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Öğle saatlerindeki koşullar keyfinizi kaçırabilir.

BOĞA:İş hayatınızda göreceğiniz desteklerle sorumlu olduğunuz konuları gerçekleştirebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yenilikler olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak iyi gelecek. Mesleki gruplar içinde görev alacağınız zamanlar olabilir.

İKİZLER:İş hayatınızda üstlerinizle iletişim ve hareketin önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Ailevi durumlar da gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde yapılması gereken işler söz konusu...

YENGEÇ:Gün içinde yeni şeyler öğrenip, kendinizi geliştirebilirsiniz. Yaşadığınız olaylara daha yukarıdan bakarak anlayış kazanabilirsiniz. Eğitim ya da uzaklarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

ASLAN:Endişe duyduğunuz işlerde kırılmalar yaşayabilirsiniz. Sahip olduklarınızla ilgili değişiklikler sizi krize sokabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlandığınız durumlar oluşabilir. Gün içinde parasal durumlarla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK:Gün içinde ilişkide olduğunuz insanlarla daha fazla ilgilenmeniz gereken durumlar içinde kalabilirsiniz. Karşınızdakileri iyi dinlemeye bakın. Bazı konularda detaycı tavrınız sizi zor duruma sokabilir. Başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.

TERAZİ:Çalışma hayatınızda farklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilgili olaylar gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Daha çok şey öğrenmek için çaba içerisinde olabilirsiniz. Gün içinde sorumluluklarınız artabilir.

AKREP:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi şaşırtabilir. Ani tavır değişikliği içinde olmamaya özen gösterin. Planlarınızdaki değişikliklere ayak uydurmanızda fayda var. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.

YAY:Ailevi konularla meşgul olabilirsiniz. Geçmişte kalan olaylarla ilgileneceğiniz durumlar içinde kalabilirsiniz. Bu durum biraz kafanızı karıştırabilir. Planlarınızdaki değişiklikler yüzünden esnek kalmaya bakın. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz.

OĞLAK:Hareketli gündeminiz olabilir. Yazışmalara dikkat. Öğleden sonraki saatlerde bazı zorlanmalar gündeme gelebilir. Çevrenizdeki gelişmelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere dikkat etmenizde fayda var.

KOVA:Yeteneklerinizle ilgili işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha çok çalışabileceksiniz. Başkalarından alacağınız destekler de rahatlatıcı olabilir. Koşullara hızlı ayak uydurabilirsiniz. Parayla ilgili planlarınızda değişiklik olabilir.

BALIK:Gün içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkıyor. Ayrıca kendinizle ilgili daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha dikkatli yaklaşmanız gerekebilir.