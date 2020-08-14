Ay, İkizler burcunda kuzey ay düğümüne doğru ilerlerken iletişim ve anlaşılmak, düşünceleri paylaşmak daha önemli... Duygularımızı anlatmak yönünde imkanları değerlendirelim. Kadersel bir şekilde yeni bir hedef kurmaya ve bu istekleri sevdiklerimizle paylaşmaya yönelebiliriz. Sabah saatlerinde ışıkların uyumu daha çok destek bulabileceğimiz anlatıyor. Günün ilk yarısını daha iyi değerlendirmeye bakmalıyız.

Gelecek yönünde yeni düşünceler, umutlar gelişebilir. Sosyal konularda, entelektüel uğraşlar içinde pek çok alışveriş söz konusu... Net ve anlaşılır olmaya bakalım. Ancak saat 14.19’dan itibaren boşluğa giren Ay, öğle sonrasında daha istikrarsız koşullara işaret edebilir.

KOÇ:Çevrenizde gelişen olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel mücadele gerektiren konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde ilgilendiğiniz işlerinizde hata yapma riskiniz artabilir, dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA:Maddi kaynaklarınızla ilgili elinizde olmayan nedenlerden sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerle ilgili net kararlar alamayabilirsiniz.

İKİZLER:Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için mücadele vereceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:Uğraştığınız konularda bilemediğiniz nedenlerden dolayı sonlanmalar olabilir. Üzerinde çalıştığınız olaylarda çözülme meydana gelebilir. Bu durum kendi iç dünyanıza çekilmenize neden olabilir. Öğle saatlerinde olaylar daha bulanık hale gelebilir.

ASLAN:Gelecek beklentileriniz gizli kalmış olaylardan dolayı sıkışmalar meydana gelebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı çalışmalarınızı sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız işler öğle saatlerinde dağınıklık yaşayabilirsiniz.

BAŞAK:İş hayatınızda çözülmeler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili feragat edebilirsiniz. Zorlanmalar yaşayacağınız durumlara karşı dikkatli olabilirsiniz. Üstlerinizle mücadele içine girebilirsiniz. Kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar var.

TERAZİ:Kendi iç dünyanızda yeni ufuklara açılabilirsiniz. Farklı şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili bitişler ve sonlanmalar olabilir. Yaşadığınız olaylarla ilgili zorlanacağınız durumlar ön plana çıkabilir.

AKREP:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para durumlarıyla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi rahatsız edebilir. Feragat etmeniz gereken konular oluşabilir.

YAY:İlişkilerinizle ilgili bitişler meydana gelebilir. Eşinizle ilgili konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerde hata yapma olasılığınız yüksek, dikkat göstermenizde fayda var. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz.

OĞLAK:İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla mücadele gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var.

KOVA:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Bu konularda mücadele vereceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız işlerde bitişler olabilir. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

BALIK:Ailenizle ilgili gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu durum kendi iç dünyanıza dönmenize neden olabilir. Yaşayacağınız dalgınlık sizi hatalara itebilir.