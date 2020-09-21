Haftanın ilk gününde sözlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Konuşmalar içinde zorlayıcı, tehdit edici unsurlar olabilir. Akrep burcundaki Ay, günün geç saatlerine kadar bizi dönüştüren, mücadeleye tabii tutan koşullar getiriyor. Bugün kendimizi daha güçlenmiş hissedeceğiz. Ancak görüşme ve konuşmalarda daha kararlı olmalıyız. Psikolojik yönü ağır basan, daha derin konularla karşılaşabiliriz. Duygularımızı kontrol edemediğimiz durumlarda ya da risk içeren konularda daha özenli olmaya bakalım. Öğle saatlerinde işle ilgili konular nedeniyle kendimizi zorlanmış hissedebiliriz. Ay ancak 22.31’den sonra Yay burcuna ilerlemiş olacak.

KOÇ:Öğle saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. İlerleyen zamanlarda olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlerde olmayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlenden sonra hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ:Aşk ve yaratıcılık konusunda bugün sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sevgilinizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN:Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir.

BAŞAK:Hareketli bir gündesiniz. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerini yakın çevrenize ayırabilirsiniz.

TERAZİ:Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engelleri aşabilirsiniz. Sorumluklarınızın artması söz konusu olabilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz.

AKREP:Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf etmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY:Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemelisiniz. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz.

OĞLAK:Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Öğleden saatlerinde uğraştığınız işlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.

KOVA:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde

yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Gün içindeki bazı aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir.

BALIK:Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.