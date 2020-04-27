Haftaya hareket ve iletişim açısından tempoyla başlıyoruz. Ay, İkizler’de büyürken düşüncelerimizi aktarma yönünde daha istekli ve dışa dönük olabiliriz. Ancak yerine getiremeyeceğimiz sözlerde de vermemek gerekiyor. Çift durumlar ve alternatifler var. Akşam saatlerinde sohbet daha fazla... Merkür Koç’un son derecesinde... Bu durum önemli kararlar vermek için acele etmememiz gerektiğini anlatıyor. Belirli düşünceler çok doğru gözükse de hemen sonuca gitmemeliyiz. Kimi zaman dikkatsizlik ya da sıkıntıdan kaynaklanan durumlar bizi yorabilir, iletişim problemleri yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

KOÇ:Yakın çevrenizde gelişen olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel mücadele gerektiren konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde işlerinizde hata yapma riskiniz artabilir, dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA:Maddi kaynaklarınızla ilgili elinizde olmayan nedenlerden sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerle ilgili net kararlar alamayabilirsiniz. Akışka kalın.

İKİZLER:Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için mücadele vereceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:Uğraştığınız konularda bilemediğiniz nedenlerden dolayı sonlanmalar olabilir. Üzerinde uzun zamandır çalıştığınız olaylarda çözülme meydana gelebilir. Bu durum iç dünyanıza çekilmenize neden olabilir. Olaylar daha bulanık hale gelebilir.

ASLAN:Gelecek beklentileriniz net olmayan olaylardan dolayı karışıklık içinde olabilir. Bazı durumlar nedeniyle işlerinizi sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. İşlerinizde dağınıklık yaşayabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.

BAŞAK:İş hayatınızda çözülmeler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili feragat edebilirsiniz. Zorlanmalar yaşayacağınız durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Üstlerinizle mücadele içine girebilirsiniz. Risk almak için uygun bir gün olmayabilir.

TERAZİ:Kendi iç dünyanızda yeni ufuklara açılabilirsiniz. Farklı şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili bitişler ve sonlanmalar olabilir. Yaşadığınız olaylarla ilgili zorlanacağınız durumlar ön plana çıkabilir.

AKREP:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para durumlarıyla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi rahatsız edebilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.

YAY:İkili ilişkilerinizle ilgili bitişler meydana gelebilir. Eşinizle ilgili konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerde hata yapma olasılığınız yüksek, o yüzden dikkat göstermenizde fayda var. Denge arayışı içinde olabilirsiniz.

OĞLAK:İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla mücadele gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sizi yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var.

KOVA:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Bu konularda mücadele vereceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız durumlarda bitişler olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir.

BALIK:Ailenizle ilgili gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu durum kendi iç dünyanıza dönmenize neden olabilir. Yaşayacağınız dalgınlık sizi hatalara itebilir.