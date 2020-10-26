Haftanın ilk gününde Ay Balık burcunda ilerliyor. Artan sezgiler ve esin alabileceğimiz fırsatlar var. Sanatsal çalışmalar ve yaratıcılık açısından akıcı bir gündeyiz. Ayrıca merhamet göstermek ve evrensel konular üzerinde durmak için de özel bir gündeyiz. Ancak zihinsel alanda dağınıklık, ihmaller ve dikkatsizlikler de gündeme gelebilir. Duygusal yönden çok şey paylaşabiliriz. İletişimde ise bazı belirsizlikler, yanlışlıklar söz konusu olabilir. Aldanmamaya ve aldatıcı olmamaya özen gösterelim. Açık bir iletişim kurmak zor olabilir. Sabah saatlerini daha iyi kullanabiliriz. Günün geç saatlerinde ise bizi sınırlayan durumlarla karşılaşabiliriz.

KOÇ: Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar olabilir. Fikir düzeyinde tartışmalara girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Arkadaşlarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA: Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Hedefinize ulaşmak için çaba içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar var. Sorumluluklarınız yönünde alternatif planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER: İş hayatınızda en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle fikirsel düzeyde tartışma içinde olabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.

YENGEÇ: Yeni ufuklara açılmak için aksiyon alacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olayları anlamak için heyecan duyabilirsiniz. Çevrenizdekilerle olan iletişiminiz zaman zaman gerginliğe neden olabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

ASLAN: Korku ve endişe duyduğunuz durumlarla ilgili tartışmalara girebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Maddi açıdan dikkatli olmanız gerekebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili işlere zaman ayırabilirsiniz. Daha hayalci olabilirsiniz.

BAŞAK: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilere vereceğiniz tepkilere dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Özellikle hareketli zamanlarda heyecanlı iletişim nedeniyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun zamanlar var.

TERAZİ: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerde en iyisi için çabalayacağınız bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla fikirsel düzeyde tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak isteyibirsiniz.

AKREP: Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız konularda risk alabilirsiniz. İşlerinizde başarılı olmak için planlar yapmak faydalı olabilir. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. İlişkilerinizde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz.

YAY: Ailede geçmiş konular gündeme gelebilir. İletişimden kaynaklı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte keyif aldığınız şeyler isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Hareketli bir gündem içindesiniz. Eğitimler düzenleyebilirsiniz. Yazışmanın bol olduğu zamanlar var. Fikir düzeyinde aksiyon almak isteyebilirsiniz. Bu durum tartışmalara yol açabilir. Aldığınız kararları yazılı hale getirmeyi unutmayın.

KOVA: Maddi kaynaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel yeteneklerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Hayatınızda başkalarından alacağınız destekle ilerlemenizin daha rahat olacağı zamanlar var. Gelecek yönünde yeni kararlar alabilirsiniz.

BALIK: Önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizde niyetlerinizi ortaya koyup, aksiyon almayı bekleyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Hassasiyet gösterdiğiniz işlerde, tartışmacı tarafınızı ortaya koymamaya çalışın.