Ay, yüksek duygusal yoğunluklu Akrep’te ilerliyor ve Venüs ve Mars arasında da sert bir açı var. Bu durum dikkatimizi daha çok ilişkilere ve duygusal beklentilere yöneltmekte...Eğer aşk hayatımızda işler yolunda gitmiyor ise, daha çok huzursuzluk ve kopmalar gündeme gelebilir. Daha gerçekçi beklentiler içinde olalım.

Çoğu zaman sınırlarımızı korumakta zorluk çekebiliriz. Tutkuların ön planda olabileceği bir gündeyiz. Odaklandığımız konularda başarı zor değil ancak kıskançlıklara dikkat etmek gerekebilir. Özellikle akşam saatlerinde bizi bir seçim yapmaya zorlayan durumlarla karşılaşabiliriz. Bugünlerde öfkemizin yol açabileceği olumsuzlukların farkında olmaya çalışalım.

KOÇ:Kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BOĞA:İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akışta kalmaya çalışın.

YENGEÇ:Kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

ASLAN:Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusallık yaratabilir. İletişim kurmakta zorlandığınızda sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğunuz iç sesinize kavuşmuş olacaksınız.

BAŞAK:Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı artırmak için kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Bu konuda üstünüzde stres hissedebilirsiniz.

AKREP:Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz.

YAY:Hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz.

OĞLAK:Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır.

KOVA:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz durumlarla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Akışta kalın.

BALIK:Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin.