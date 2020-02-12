Ay, Terazi burcuna ilerlerken, Venüs de ay düğümleri ile kare açı içinde. İlişkilerde, ortaklıklar ve evlilik içinde farkındalık geliştirmemiz gereken konular var. Önemli bir karar ilişkilerimizi ve başkalarından beklentilerimizi etkileyebilir. Aşk açısından kritik konular gündeme gelebilir. Duygularımızdan çok aklımızla hareket etmek durumundayız. Aşırı hassasiyetlere dikkat etmek gerek. Sanatsal uğraşlar ve ortaklıklar geliştirmek için yapılabilecek çok şey var. Ancak ilişkilerimizde sınırları aşmamaya özen göstermeliyiz. Aceleci düşünceler ve duygusal tepkiler ortak çıkarlara zarar verebilir. Öğle saatlerinde bu hassasiyetler önemli kararlar getirebilir.

KOÇ:İkili ilişkilerde mücadele içine girmemenizde fayda var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumluluklarınızın gündeme gelmesi söz konusu... Başarı için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Akışta kalmalısınız.

BOĞA:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sağlam olacak temeller atmak için çaba sarf etmenizde fayda var. Bu nedenle iş arkadaşlarınızla mücadele içinde olacağınız zamanlar söz konusu olabilir.

İKİZLER:Keyif aldığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz zamanlar yakın. Aşk hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapmanızda fayda var. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YENGEÇ:Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde emlak olaylarıyla ilgilenmenizde fayda var. Ailenizle alakalı güven durumlarında stresli şeyler söz konusu... Geçmişe yönelik bazı olumsuzluklar meydana gelebilir.

ASLAN:Gündeminiz ailevi konularla meşgul olabilir. İş hayatınızda iletişimi yoğun bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz olayların daha sağlam olması için çalışacağınız zamanlar yakın. Gün içinde kendinizi çok rahat ifade etmenizde fayda var.

BAŞAK:Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi işinizi sağlamlaştırmak için kullanmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz olaylarda ilerleme sağlamak için daha rahat koşullar söz konusu...

TERAZİ:Kendinizle ilgili yeni niyetler ortaya koyabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar yakın. İlişkilerinizin ön plana çıkmasında fayda var. Ailedeki hassas olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

AKREP:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşamamanızda fayda var. Ailevi konular gündeminizi etkisi altına alabilir. Güven durumlarında stresli olaylar karşınıza çıkabilir. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar söz konusu...

YAY:Gelecekle alakalı, ümitleriniz için yeni temeller atmak istemenizde fayda var. Sosyal konuların ilginizi çekeceği zamanlar içindesiniz. Meslek grubunuzdan arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. Akışta kalmalısınız.

OĞLAK:Hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Üstlerinize kendinizi iyi ifade etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar yakın. Acele kararlar vermeyin.

KOVA:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda rahatça ilerleyeceğiniz zamanlar yakın. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapmanızda fayda var.

BALIK:Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Maddi olaylardan dolayı bağlayıcı koşullar söz konusu... Endişe duyduğunuz durumlarla ilgilenmenizde fayda var. Yatırımlarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Dikkatli olun.