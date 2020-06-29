Haftanın ilk gününde Ay, yanan yolda ilerliyor. İlişkilerimiz açısından daha duyarlı sonuçlar getirmekte... Ortaklaşa konularda ve karşılıklı beklentilerde dalgalanmalar var. Biz de daha abartılı ya da manipüle edici olabiliriz. İlişkilerimizi daha iyi yönetmeliyiz. Zira yaralanacağımız durumlar da ortaya çıkabilir.

Duygu ve mantık arasında daha iyi bir denge kurmaya dikkat edelim. İstekler artmakta... Özellikle hemen öğle saatlerinde daha abartıya kaçabiliriz. Bu saatlerde güç isteği, ilişkileri yönlendirme arzusu dikkat çekmekte... Abartılı bir iyimserlik riski var. Ay saat 16.01’den itibaren boşluğa girecek. Günün bu son bölümünde bakış açımızı değiştiriyor olabiliriz.

KOÇ:Sabah saatlerinde eşinizle hızlı bir iletişim içine girebilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Anlaşmalarda dikkatli olmanız gerekebilir.

BOĞA:Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Beraber çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz.

İKİZLER:Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir.

YENGEÇ:Ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma olaylarla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz.

ASLAN:Eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde yazışma ve konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde görüşmeler de yoğunluk olabilir. Ticari konularla ilgili anlaşmalar gündeme gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle hafiflemiş hissedebilirsiniz.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Ticari konular gündeme gelebilir. Sevdiklerinizle planlar yapmak size iyi gelecektir.

AKREP:Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.

YAY:Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşmeler içinde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde hızlı ve kendiliğinden akan iletişim söz konusu... İş hayatınızda alacağınız destekler rahat ilerlemenize neden olacaktır. Mesleki gruplar ön plana çıkabilir.

OĞLAK:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşacak. Sağlam temeller atmak isteyeceksiniz.

KOVA:Kriz yaratan koşullar oluşabilir. Hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para durumları gündeminizi meşgul edebilir.

BALIK:Galaktik ton 8/Geyik belirli konularda sonuçlar ortaya çıkmakta. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bugün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.