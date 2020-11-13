İlişkileri gözetmek gerekiyor...

Ay bugün yanan yolda ilerlemekte. Bu konum ilişkilerimize ve başkalarından beklentilerimize daha fazla hassasiyet ve tartışma eğilimi getirebilir. Ortaklaşa konularda kendi haklarımızı arama konusunda bazı zorluklar çekebiliriz. Bu nedenle duygusal alanda bizi test eden ve kimi zaman gizli saklı olaylarla karşılaşabiliriz. Bugün aşkta ve duygusal alanda kadersel temalar karşımıza çıkabilir. Geçmişten bir kişi ya da hiç hesapta olmayan bir durum nedeniyle ilişkilerimiz yeni bir yön kazanabilir. Beraberlikler ve dengeler test ediliyor. Saat 19.18’den sonra evde ve özellikle ilişkiler alanında daha huzursuz ya da gergin bir tutum içinde olabiliriz. Güvene ihtiyacımız var.

KOÇ: Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkisi altına alabilir. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularda daha fazla riske girmeye yatkın olabilirsiniz. Parasal konularda daha dikkatli olmalısınız.

BOĞA: Eşinizle ilgili konularda zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde riske girmekten çekinmeyeceksiniz. Tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte tolerans göstermeniz gereken zamanlar da olabilir.

İKİZLER: İşte birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Olayların sizi yorup yıpratmasına izin vermemelisiniz. İş hayatınızda elinize yeni fırsatlar geçebilir. Akşam saatlerinde israfa kaçan hareketlerden uzak durmanızda fayda var.

YENGEÇ: Yaratıcılık gerektiren işlerle ilgileniyorsanız bugün tutkulu işler peşinde koşacaksınız. Zorlayıcı temalar söz konusu olabilir. Aşkta daha fazla

risk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınızda israfa kaçmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN: Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sizi zorlayan olaylarda iç sesinize güvenmelisiniz. Güven aradığınız konular var. Bazı olaylarla ilgili etrafınızdaki kişilerin fikirlerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçabilirsiniz.

BAŞAK: Komşularınızla ilişkileriniz gündeme gelebilir. Olaylara daha olumlu yaklaşabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili olaylarda fırsat yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Akşamüstü yaşanan olaylardan aşırı beklentiler içine girebilirsiniz.

TERAZİ: Maddi konularla ilgili zorlanacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Cebinizdeki parayı artırmak için yeni organizasyonlara girişebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

AKREP: Yeni başlangıçlar yapmak için sizi zorlayan koşular söz konusu olabilir. Bazı konuların gizli kalmasını isteyebilirsiniz. Olaylarda sizi yönlendirmeye çalışacak kişilere karşı sabrınız zorlanabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.

YAY: Olayların gizli kalmış yanları gündeminizi oluşturabilir. Ruhsal gelişiminiz için yeni farkındalıklar yaşamanız mümkün. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi değiştirip dönüştürebilir. Gün içinde uğraştığınız konularda riske girmeye yatkınsınız.

OĞLAK: Geleceğinizle ilgili beklentileriniz hakkında yeni fırsatlar yaratmak isteyebilirsiniz. Spekülatif konular gündeme gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Akşam saatlerinde karşınızdakilerden aşırı beklenti içinde olabilirsiniz.

KOVA: İş hayatınızda engellere karşı dikkatli olmalısınız. Zor koşullar altında çalışacağınız zamanlar var. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda riske girmek isteyeceğiniz konular söz konusu. Akşam saatlerinde israfa kaçabilirsiniz.

BALIK: Yeni konular öğrenme hevesi içinde olabilirsiniz. İnandığınız konuları çok daha tutkulu savunabilirsiniz. Özgürleşme isteği içsel olarak sizi zorlayabilir. Uluslararası konularda fırsatlar söz konusu. Akşam saatlerinde abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.