Işıkların uyumuyla, hava elementinin getirdiği merak ve hareket bizi özgür kılmakta... Arkadaşlıklarda ve sosyal alanda daha rahat koşullar var. Ancak yakın beraberlikte ve aşkta, daha yorucu ve manipüle edici durumlarla karşılaşabiliriz. Hoşnut olmadığımız ısrarlar ya da yüzleşmeler söz konusu olabilir. Sezgilerimiz de işe yarayabilir. Ancak tutarsızlık ya da aşırı hayalci olmanın getirebileceği karışıklıklara da dikkat etmeliyiz. Saat 17.30 civarını daha iyi kullanmaya bakalım. Bu saatlerde yaratıcı konular ve bize ilham verebilecek fikirler içindeyiz. Saat 17.34’ten sonra boşluğa giren Ay, akşam saatlerinde yavaşlama ve durağanlık getiriyor.

KOÇ:Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz durumlarda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz.

BOĞA:Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ:Sizi krize sokabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zaman içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.

ASLAN:Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz.

BAŞAK:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizde yoğunluk olabilir. Sizden fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz.

TERAZİ:Yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Harcama yapabilirsiniz.

AKREP:Ailevi konulara önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili durumlar gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YAY:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı olaylarda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konulara temel atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz.

OĞLAK:Bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir. Akışta kalın.

KOVA:Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliğine gidebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

BALIK:Bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız olaylar yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz.