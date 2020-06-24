İlişkilerimizi toparlayabiliriz

Venüs yarın düzelecek ve bugünden başlayarak karşılıklı konularda daha olumlu koşullarla, bazı değerlendirmeler içine girebiliriz. Olaylara bakış açımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Hayatın güzel yönlerine zaman ayırmak mümkün. Ay, Aslan burcundayken daha kararlı ve istekli davranabiliriz. Bununla birlikte öğle saatlerinde biraz daha özenli ve gerçekçi olalım. Bu saatlerde belirli seçimler yapmak durumunda olabiliriz.

Öfke ile karar vermemek ve aceleci davranmamak gerekiyor. Günün geç saatlerinde bizi daha kararlı ve mücadeleci kılan koşullar da var. Kişisel konularda hızlı adımlar atabiliriz.

KOÇ:Gündeminizde aşk var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirecektir. Pozitif ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Akşamüstü saatlerinde zevklerinize daha da düşkün olabilirsiniz.

BOĞA:Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. İyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven

aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir.

İKİZLER:Hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu... Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz.

YENGEÇ:Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi durumlar gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiz.

ASLAN:Şanslı gününüzdesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkanlar söz konusu... Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.

BAŞAK:Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu... İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akışta kalın.

TERAZİ:Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için yeni imkanlar söz konusu olabilir. Sosyal durumlar gündeminizi yorabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.

AKREP:İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Önünüze yeni imkanlar da çıkabilir.

YAY:Yeni ufuklara açılmak için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda yeni imkanlar söz konusu... Uluslararası olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız.

OĞLAK:Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz konulardan kriz yaratabilir. Ortaklı durumlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı özen göstermelisiniz. Akışta kalın.

KOVA:Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

BALIK:İş hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günü planlayarak hareket etmenizde fayda var. Çalışma koşullarınızda yeni imkanlar söz konusu... Pozitif tavrınızla çalışma arkadaşlarınızı da yönlendirebileceğiniz bir gündesiniz.