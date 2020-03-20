Güneş, Koç burcuna geçerek ilkbaharı başlatıyor. Saka burcundaki Ay ile birlikte, gelecek yönünde daha cesur ve umutlu davranabiliriz. Özgürlük istiyoruz. Yeni adımlar atmak, başlangıçlar içinde olmak bize iyimserlik getirmekte. Ancak bugünlerde henüz netleşmemiş ya da tamamlanmamış durumlar da dikkat çekmekte. Sabah saatlerini daha iyi kullanmaya bakalım.

Aceleci davranmayalım. Bu tutumumuz ilişkilerimize gerginlik ya da yanlış anlama getirebilir. Diğer yandan bugün yan yana gelen Mars ve Jüpiter oldukça

hırslı ve mücadeleci olabileceğimizi de göstermekte...

KOÇ:Gelecek beklentilerinizin yoğun olduğu bir gün. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz yerlere gitmek size iyi gelecektir. Uğraştığınız işlerde çözülme yaşayabilirsiniz. İşlerinizde destek aldığınız kişilere yönlenmek isteyebilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Kararsızlık nedeniyle işlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz bazı konularda bitişler yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşullardan etkileniyor olabilirsiniz.

İKİZLER:Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Akademik konularla ilgilenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Elde olmayan nedenlerden dolayı başınıza gelen olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ:Ortaklı para durumundaki dalgalanmalarla uğraşacağınız bir gün. Kararsız koşullar yorabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar var. Yaşanan olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan uzak durun.

ASLAN:İkili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Dengede kalmak isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içindeki işlerin ilerlememesi sizi yorabilir. Kararsızlık nedeniyle ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK:İş hayatınıza ait sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmemeye özen gösterin.

TERAZİ:Harcamalarınızı abartma eğiliminde olacağınız bir gündesiniz. Spekülatif konular gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fakat bugün işlerinizde sıkışma olabilir.

AKREP:Güven içinde olmak sizin için çok önemli olabilir. Kendinizi rahat hissettiğiniz kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir. İlişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kabullenme içine gireceğiniz olaylar var.

YAY:Bugün kardeşlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularla ilgili bir karar verme durumundaysanız beklemeler yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

OĞLAK:Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal yatırımlarınızla ilgili belirsizlikler sizi yorabilir. Kararsızlık yaşayabileceğiniz durumlar söz konusu. Harcamalarınızla ilgili konularda kendinize sınır getirmek isteyebilirsiniz.

KOVA:Yeni başlangıçlar yapmak isteyebiliriz. Kararsız tutumlar içinde kalacağınız zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizin sıkışmasından çıkan gerilimlere dikkat etmelisiniz.

BALIK:Bilemediğiniz olaylarla ilgili konulara özen göstermeniz gereken bir gün. İşlerinizle ilgili konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Olaylarda iç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz sizin için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.