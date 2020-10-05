Boğa burcunda ilerleyen Ay zevklere, güzel olan şeylere daha çok yönelebileceğimizi anlatıyor. Hatta bu nedenle, tembellik ve zevklerde abartı da gündeme gelebilir. Hayatın güzel şeylerine açığız ancak müsriflik de mümkün. Karşılıklı konularda güven, para ve maddiyat ön planda. İşle ilgili sorumlulukları da unutmayalım. Aynı zamanda öğle saatlerinde görüşmeler, toplantılar ve kadınlara yönelik konularda başarılı işler yapılabilir. Akşam saatlerinde (18.39) Boğa burcuna ilerleyen Ay, biraz yavaşlayacağımızı ama kararlılık kazanacağımızı gösteriyor.

KOÇ: Maddi kaynaklarınızla ilgili konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Başladığınız işlerde ilerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yüksek enerjinizi kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlendirebilirsiniz. Cüzdanınıza ait konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek alacağınız imkânlar da var.

İKİZLER: Gizli kalmış konular bugün gündeminize gelebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Enerjinizi doğru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi çok daha güvende hissedebilirsiniz.

YENGEÇ: Gelecekle ilgili hayalleriniz için para harcamak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda ilerlemek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Önünüze gelen engelleri rahatça aşabileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi kullanmalısınız.

ASLAN: İş hayatınızla ilgili gelişmeleri yönlendireceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz gündeminizi oluşturabilir.

İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler gün içinde ilerlemenizi kolaylaştıracaktır.

BAŞAK: Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmek daha kolay olabilir. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Kişisel harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.

TERAZİ: Gün içinde yaşayacağınız kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Parasal konularla ilgili karar alırken dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinizi aşmak ve yön vermek isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.

AKREP: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki insanlarla denge içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Maddi kaynaklarınızla ilgili değişikliklere gidebileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY: Çalışma koşullarınızdaki değişiklik gündeminizi etkileyebilir. Yönünüzü netleştirmek için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sizi yoran durumlara karşı daha özen göstermelisiniz. Gelirlerinizle ilgili yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Kişisel harcamalarınızı abartabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak keyfinizi yerine getirecektir. Uğraştığınız işlerde, yüksek enerjinizle daha fazla ilerleme sağlayabilirsiniz.

KOVA: Aile hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye özen göstermelisiniz. Kendi iç sesinizi dinlemesiniz. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.

BALIK: Yakın çevrenizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle zaman geçirmenin sizi keyiflendireceği bir gündesiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Uğraştığınız işlerde yazışmalar ve eğitimlerle ilgilenebilirsiniz.