Böyle bir günde beklenmeyen gelişmeler bizi çok daha fazla etkisi altına alabilir. Yeniay öncesi genellikle belirsizlikler ya da tam olarak önümüzü göremediğimiz sonuçlar getirir.

Bu nedenle riskli işler, önemli kararlar açısından pek kolay bir gün olmayabilir. İçerisinde sağlık, düzen ya da çalışma hayatımıza yönelik konular olduğunda daha dikkatli davranmalıyız. Yeni bir işe girişmek için biraz daha beklemek yerinde olacak. Aceleci davranmamak daha doğru olur. Kadersel açıdan bizi etkileyen koşullar var. Özellikle hemen öğleden sonra gündeme gelebilecek aksiliklere, şanssızlıklara karşı dikkatli olalım.

KOÇ:Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkiyebilir. Sabah saatlerinde çalışma konularınızla ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz. Gün içinde sıkı bir plan programla işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz.

BOĞA:Yaratıcılığınızı kullanacağınız tarz işlere yönelebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşsanız da günün ilerleyen saatlerinde akıcı enerjiler söz konusu. İşlerinizde risk almaya yatkınsınız. Öğlen saatlerinde etkiye daha açık olabilirsiniz.

İKİZLER:Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ:Zihinsel hareketin yoğun olduğu bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki yazışma ve konuşmalar sizi yorabilir. Sabah saatlerinde akmayan konular, ilerleyen saatlerde rahatlayacaktır. Öğleden sonra hassasiyetler artabilir.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızla ilgili konulardan etkileyebilir. Emek harcadığınız konularla ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz. İş konularında başkalarından alacağınız destekler var. Bu işlerinizi biraz daha kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

BAŞAK:Yeni başlangıçlar yapmak isteseniz de sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara emek harcayacağınız bir gündesiniz.

TERAZİ:Bilemediğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Gizde kalan olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Kendinizi olan olaylara karşı fazla feda ettiğinizi hissedebilirsiniz. Hassasiyetler geliştirebileceğiniz zamanlar var.

AKREP:Gelecekle ilgili beklentilerinizi gerçekleştirmek için bugün emek harcamanız gerekebilir. Çalışma konularınız gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak gününüzü renklendirebilir. İşten gelen destekler sizi rahatlatabilir.

YAY:Çalışma odaklı bir gündesiniz. Üstleriniz ve hizmet aldığınız kişiler arasında kalabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündemde olabilir. Devletle ilgili işlerinizi halletmek isterseniz öğleden sonraki saatler daha uygun olabilir.

OĞLAK:Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Çalışmanın sizi çok daha iyi yerlere götüreceğini hissedebilirsiniz. Bütünü anlayabilmek için daha fedakâr davranabilirsiniz.

KOVA:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para durumlarına karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde işlerinizin engellendiğini hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı enerjiler var.

BALIK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişilerle olan ilişkilerinizde engellenmiş hissedebilirsiniz. İşlerinizin aksadığını hissedeceğiniz zamanlar var. Çalışma hayatınızda sizi yoran durumlar söz konusu olabilir.