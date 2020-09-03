Kafamız oldukça dağınık olabilir

Gün boyunca dikkatli olmakta, sabırlı davranmakta fayda var. Ay neredeyse tüm gün Balık burcunda ilerliyor. Arayış ve hayaller içindeyiz. Fantastik düşüncelerimiz ve bize yol gösteren sezgilerimiz olabilir. Ancak daha gerçekçi ve sorumlu olmamız gereken koşullar da var. Böyle zamanlarda kendimizi oldukça dağılmış hissedebiliriz.

Hemen öğleden sonra saatlerinde karşı karşıya gelen Ay ve Merkür yeni haberler ama aynı zamanda fikir değişiklikleri anlamına gelebilir. Bu saatlerde düşüncelerimizde çok net ve gerçekçi olamayabiliriz. Dalgalanmalar var. Eğer bir görüşme yapıyorsak, zıtlık yaratan koşulları daha iyi görmeye çalışalım.

KOÇ:Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak için aşırı özgüven içinde olabilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyin.

BOĞA:Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir.

İKİZLER:Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz lazım.

YENGEÇ:Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.

ASLAN:Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından bir anda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir.

TERAZİ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.

AKREP:Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz.

YAY:Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz.

OĞLAK:Hareketli bir gün sizi bekliyor. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı,

olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Yakın çevrenizle vakit geçirmek size iyi gelecektir.

KOVA:Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK:Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Tartışmalara neden olan konulardan uzak durun.