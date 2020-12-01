Ay tutulmasının etkileri devam ederken, düşüncelerimize olumlu bir yön vermeye çalışmalıyız. Sıkışık durumlar, yıpratıcı düşünceler nedeni ile kendimizi hırpalıyor olabiliriz. Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Olaylara biraz yukarıdan, daha geniş bir açıdan bakarak bizi sıkıştıran düşüncelerden kurtulabiliriz. Bugün iletişim ve hareket, yolculuklarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Sabah saatlerinde sevdiklerimizle, ailemizle, duygusal açıdan bir arada olduğumuz kişilerle beraber hareket etmek daha olumlu sonuçlar getirebilir. Öğleden sonra planlarda ani değişiklikler yaşayabiliriz. Günün geç saatlerinde bizi kısıtlayan düşüncelerden kurtulabiliriz.

KOÇ: Zihinsel olarak çok yoğun bir gündesiniz. İşe ait önemli konular gündeminizi etkileyebilir. Yakın çevrenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Zekanızı kullanacağınız işlerde dikkatli olmanızda fayda var. Öğleden sonra kendinizi daha dışa dönük hissedebilirsiniz.

BOĞA: Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yetenekleriniz sizi daha iyi yerlere

taşıyabilir. Siz de daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz.

İşlerinizi yetiştirmek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz.

İKİZLER: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İlerleyen saatlerde daha eğlenceli vakitler geçirmek için etrafınızdaki insanlarla yeni programlar yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Bilinmeyen konularla ilgili yaşayacağınız olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çözmekte zorlanabilirsiniz ve bu

sizi kabullenmeye götürebilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz.

ASLAN: Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Dernekteki işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte işteki sorumluluklarınız da artabilir. Üstlerinizle birlikte yeni girişimlerde bulunmak durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK: İş hayatınızda hedeflerinize ilerlemek için daha fazla sorumluluk almaya hazır bir gündesiniz. Tanınma arzusu ile üstlerinizle daha fazla iletişimde olmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konular zaman zaman gündeminizi meşgul edebilir.

TERAZİ: Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İnançlarınızın sıkı savunucusu olduğunuzu hissedebilirsiniz. İşe ait önemli konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde daha eğlenceli işler yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP: Duygusal yönden bağlayıcı koşullara doğru çekilebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi yorabilecek koşullara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.

YAY: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Dava sürecindeyseniz, gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda önemli konular gündeme gelebilir. Daha fazla sorumluluk alma durumunda kalabilirsiniz. İlerleyen saatlerde hareketli zamanlar yaşanabilir.

OĞLAK: Çalışma hayatınız ve sorumluluklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran yıpratan koşullarda başkalarından destek alacağınız zamanlar olabilir. Eğlenceli vakit geçirebilmek için organizasyonlara katılabilirsiniz.

KOVA: Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız kişilerle programlar yapabilirsiniz.

BALIK: Ailevi koşullar gündeminizi etkileyebilir. Evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilmeniz söz konusu. İş hayatınızda üstlerinizle ilgili koşullarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz.