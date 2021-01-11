Haftanın ilk gününde Ay’ın ışığı küçülüyor. Böyle zamanlarda daha fazla içe kapanış ve sonlanan durumlarla karşılaşabiliriz. Ay saat 16.29’a kadar Yay’da boşlukta ilerliyor. Niyetlerimiz çok net olmayabilir. Karar vermek zor ve yeni bir adım atmak için koşullar uygun değil. Bugünlerde gizli kalan şeyler söz konusu. Yine de yan yana gelen Merkür ve Jüpiter verimli düşünceler ve akılcı bir tutum getirmekte. Saat 16.29’dan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen Ay biraz daha kısıtlayıcı ya da ketum olabileceğimiz koşullar getirmekte. Duygusal açıdan beklentilerimizi düşük tutalım. Geçmişle, eskiden kalan şeylerle ilgilenmek için uygun saatler bulabiliriz.

KOÇ: İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıracak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA: Kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.

İKİZLER: Gün içinde kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konuların gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir.

YENGEÇ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge de kalmanızı sağlayacak uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.

ASLAN: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK: Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gündeminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Ev ile ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Olaylar karşısında kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Babanızla ilgili konuları göz ardı etmeyin.

AKREP: İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Ev hayatınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Yakın çevrenizde dengede kalmaya çalışın.

YAY: Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmeniz gerekebilir. Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz.

OĞLAK: Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gündesiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir.

KOVA: Gün içinde ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.

BALIK: Sosyal konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.