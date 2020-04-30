Ay, dışa dönük Aslan burcunda ilerlerken, kendimize daha çok güveniyoruz. Sabah saatlerinde sabırlı ve yapıcı olmaya bakalım. Güvenimiz yüksek olsa da, esnek davranabilmek ve alternatif yaratmak çok yararlı olabilir. Olaylara diklemesine gitmeyelim. Engelleri kişisel bir sorun haline getirmemeye çalışalım. Öğle saatlerinde düşüncelerimizi daha yaratıcı şekilde kullanabileceğimiz olanaklar söz konusu... Yaratıcı çalışmalara ve ilginç düşüncelere açığız. Hayal gücümüzü verimli şekilde kullanmak elimizde... Öğle saatlerinde çok sayıda düşünce arasında bocalamamak için önceliklerimizi iyi belirleyelim. Bu saatlerde ilginç fikirlere açık olabiliriz.

KOÇ:Keyif aldığınız uğraşlarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edecektir. Etrafınızdaki insanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alacağınız zamanlar var.

BOĞA:Eviniz için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı işlerinize yön kazandırabilirsiniz.

İKİZLER:Hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Kulağınıza gelen dedikodulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Dışa dönük enerjiler söz konusu... Planlar yapmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalara yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sarf edeceğiniz zamanlar var.

ASLAN:Yeni başlangıçlar yapmak için tüm enerjinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi meşgul edebilir. Gününüzü eğlenceli kılmak için planlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK:Bilemediğiniz konulardan dolayı işlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış olaylar gündeminizi rahatsız edebilir. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ:Gelecek ümitlerinizle ilgili daha dışa dönük olabilirsiniz. Cömert tavrınız ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Meslek grubunuzdan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmeyin.

AKREP:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın daha rahat bir şekilde üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük tavrınız çalışma arkadaşlarınızı da etkileyecektir. Üstlerinizle ilişkilerinizde sizi iyi hissettirecektir. İletişiminiz ön planda olabilir.

YAY:Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaşmak için çevrenizle görüşmek size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yaşadığınız olaylarla ilgili çok daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz.

OĞLAK:Endişe duyduğunuz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla uğraşabilirsiniz. Maddi durumlarda yenilenmeye gitmek sizin için iyi olabilir. Banka işleri sizi yıpratabilir. Dışa dönük olacağınız zamanlarda var.

KOVA:Eşinizle keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Birlikte yaptığınız şeylerin uyum içinde ilerlemesini isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecektir.

BALIK:Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde plan program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalın.