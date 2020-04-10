Bugünlerde ilişkiler ve karşılıklı konular bizi oldukça bağlıyor. Tek başına karar alıp hareket etmek pek mümkün değil. Bu nedenle sabırlı olmak ve özellikle maddi açıdan endişelerimizi dengelemeye çalışmalıyız. Ortak harcamalar, paylaşımlar bizi daha çok meşgul etmekte. Öğle sonrasında sorumluluklar alanında daha çok şey yaptığımızı görebiliriz. Duygusal olaylara odaklanmak ve kararlılık göstermek zor olmayacak. Özellikle günün ilk yarısında daha olumlu olanaklar var. Ancak saat 16.00’dan sonra bazı kısıtlamalar ya da şanssızlıklar gündeme gelebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

KOÇ:Kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BOĞA:İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ:Kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

ASLAN:Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var.

BAŞAK:Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatleri huzurlu enerjiler var.

AKREP:Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz.

YAY:Hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf edebilirsiniz.

OĞLAK:Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. Yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğinizolaylarla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Akışta kalmalısınız.

BALIK:Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapabilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin. Akşam saatleri sezgilerinizi kullanarak akışta kalabilirsiniz.