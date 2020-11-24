Ay bugün Balık burcunun son derecelerinde ilerliyor. Ancak saat 18.04’te Koç burcunda olacak. Dolayısıyla günün büyük bir bölümünde beklemeler, belirsizlikler ve kimi zaman çaresizlik yaratan koşullar gündeme gelebilir. Yeni bir şeye başlamak pek uygun ya da istikrarlı sonuç vermeyebilir. Saat 18.04 sonrasını beklemek daha doğru olur. Maddi konularla, kaynaklarla daha fazla ilgilenmek durumundayız. Tutarsız beklentiler olabilir. Olaylar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan aşırı yargılayıcı olmamalıyız. Sabah saatleri sezgilerimize daha çok hitap edebilir. Ancak yeteri kadar gerçekçi olmakta zorlanabiliriz.

KOÇ: Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun zamanlar var.

BOĞA: Çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsiniz.

İKİZLER: Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ: Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.

ASLAN: Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir.

BAŞAK: Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Düşüncelerinizi rahat bırakın.

TERAZİ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

AKREP: İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.

YAY: Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. İşlerinizde daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK: Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.

KOVA: Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir.

BALIK: İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.