Bugün Başak burcunda dolunay var. Karışık durumlar içinde olabiliriz. Bu dönemde düzen, sağlık ve dikkat isteyen konular üzerinde özellikle durabiliriz. Neptün’le karşıt açı yapan dolunay, hassasiyetlere, kırılganlıklara ve net olmayan koşullara işaret ediyor. Bulanıklık yaratan durumlarla karşılaşabiliriz. Dolunay ilişkilerimizi de öne çıkarıyor. Bu zamanlarda pek çok şeyi muhasebe edebiliriz. Bugünlerde önemli sonuçlar, özellikle iş ve çalışma konularımızı, sağlıkla ilgili koşulları etkileyebilir. Ancak bir yandan da bizi pasifize eden durumlar da yaşayabiliriz. Çalışma ortamında düzeni yeniden sağlamalıyız. Özellikle akşam saatlerinde dış etkilere çok açığız.

KOÇ:Çalışma hayatınızda mücadele içinde olabilirsiniz. Sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Kendinizi göstermek için çaba sarf edebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz.

BOĞA:Keyifli olacağınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. İlerleme kaydedebilirsiniz. İşlerinizde kısmetli bir dönemdesiniz. Yönünüzü netleştirebilirsiniz.

İKİZLER:Ailevi konular gündeme gelebilir. Geçmiş meselelere girmeyin. Emlak işlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akıcı temalar söz konusu... Önemli kararlar alacağınız zamanlar olabilir. İç sesiniz size yol gösterecektir.

YENGEÇ:İletişim yönünden yoğun bir gündesiniz. Engelleri aşmak için mücadele içinde olabilirsiniz. Aksaklıklar meydana gelebilir, tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz.

ASLAN:Maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Karar almanız gereken zamanlar var. Sorumluluklarınız artabilir. İlerleme kaydetmek istediğiniz konularda akıcı temalar var. Ailenizle ilgilenebilirsiniz. Dostlarınızla organizasyon yapabilirsiniz.

BAŞAK:Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Sorumluluklarınızda artış oluşabilir. Ciddi kararlar almanız gereken zamanlar olabilir. Desteklerle rahatlama sağlayacaksınız.

TERAZİ:Sorumlu olduğunuz konularda endişe içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Sorumluluklarınız artabilir. Hassasiyetiniz olan meseleler gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir.

AKREP:Gelecek beklentilerinizle ilgili sorumluluk alabilirsiniz. Ciddi karar almanız gerekebilir. İç sesinizi dinleyebilirsiniz. Şans sizden yana olacaktır. Bazı konularda daha hızlı ilerleme kaydedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde endişe duyabilirsiniz.

YAY:İş hayatınızda tanınmak için mücadele içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminizin yoğun olacağı zamanlardasınız. Doğru kararlar alabileceksiniz. Annenizi ihmal etmeyin. Gelecek ümitlerinizle ilgili başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Yolculuklar planlayabilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerinizle bütünü görmek daha kolay olabilir. İçsel uyumunuzun tam olduğunu hissedebilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

KOVA:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı işler sizi yorabilir. Sorumlu olduğunuz meselelerde ilerleme kaydedebilirsiniz. Maddi kararlar alabilirsiniz. Ailenizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bağlayıcı koşullar var.

BALIK:Eşinizle ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili karar almanız gerekebilir. Tepkilere hazırlıklı olmalısınız. İç uyumunuzu dengede tutmak isteyeceğiniz zamanlar var. Mücadele etmek isteyebilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular var.