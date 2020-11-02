Saat 12:59’a kadar boşlukta ilerleyen Ay daha yavaş ilerleme ve tıkanmalara neden olabilir. Parasal konular üzerinde daha çok durabiliriz. Öğle sonrasında hızlanan bir trafik söz konusu ancak gereksiz sözler tartışmalara da yol açabilir. Aceleci davranmamalı, önyargılardan kaçınmalıyız. Günün ilk yarısında beklemeler ağır basmakta. Dolunayın enerjisi hala devam ederken, başkalarından beklentilerimiz yüksek. Ancak çift durumlar yüzünden kararsız da kalabiliriz. Bugün yeni şeyler öğrenmeye, görüşmelere önem verelim. Gereksiz hassasiyetler ya da aşırı alınganlığın, hayallerin yarattığı yanılgılar içinde olabiliriz.

KOÇ: Ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminizin kuvvetli olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha rahat paylaşabilirsiniz.

BOĞA: Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme söz konusu olabilir. Öğle saatlerine doğru duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İşle ilgili konularda kararsızlık olabilir. Akşam saatlerinde daha rahat zamanlar var. Fikirlerinizi ifade edebilirsiniz.

İKİZLER: Yeni başlangıçlar, niyetler içinde olabilirsiniz. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Öğle saatlerinde zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili belirsizlik hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru iç uyumu yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ: Hayatınızda gizli kalmış, açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah iletişimi yüksek zamanlar yaşarken öğlen içinize kapanabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.

ASLAN: Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda destek alacaksınız.

BAŞAK: İş yaşamınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Akşama doğru duygularınız daha net olacaktır.

TERAZİ: Bugün öğrenme açlığınızı gidermek için çevrenizdekilerle iletişim halinde olabilirsiniz. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkanlar var. Akşam saatlerinde ise düşüncelerinizi aktarmak daha kolay olacak.

AKREP: Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceğiniz yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkat etmelisiniz.

YAY: Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkanlar var. Öğlen saatlerinde duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınız olabilir, toleranslı olmakta fayda var. Sağlığınıza dikkat etmekde fayda var.

OĞLAK: Çalışma hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar var. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamanız muhtemel. İç uyumunuzu yakalamakta zorlanabilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netleşme olacak, rahatlamış hissedebilirsiniz.

KOVA: Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz iletişimi yüksek bir gündesiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Zihinsel karışıklık içinde olabilirsiniz. Olaylara karşı sakin kalıp, ani karar vermekten kaçınmalısınız.

BALIK: Yakın çevrenizle ilgili dedikodular, haberler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konularla ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Evinizde ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmaya çalışın. Duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.