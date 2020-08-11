Ay, Boğa’da ilerlerken Venüs’le de ilişkili duruyor. Güzel şeyler yaratmak, parasal ve maddi konular üzerinde düşünmek ve belirli sonuçları değerlendirmek için uygun koşullar var. Bize kazanç getirebilecek anlaşmalar, görüşmeler içinde olabiliriz. Ayrıca karşılıklı durumlarda fazladan bir duyarlılık da söz konusu... Tek başına hareket etmek zor olmayacak. Aynı zamanda öğle saatlerinde görüşmeler, toplantılar ve kadınlara yönelik konularda başarılı işler yapılabilir. Akşam saatlerinde (18.39) Boğa burcuna ilerleyen Ay, biraz yavaşlayacağımızı ama kararlılık kazanacağımızı gösteriyor.

KOÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Başladığınız işlerde ilerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Harcamalarınıza özellikle dikkat etmelisiniz.

BOĞA:Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi önem verdiğiniz olaylara yönlendirebilirsiniz. Cüzdanınıza ait durumlar gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek alacağınız imkanlar var. Bedensel konulara özen göstermelisiniz.

İKİZLER:Gizli kalmış konular gündeminize gelebilir. Sonuçlandırmakta zorlandığınız olayları kabullenmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Enerjinizi doğru yönlendirmelisiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ:Gelecekle ilgili hayalleriniz için para harcamak isteyebilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda ilerlemek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Önünüze gelen engelleri rahatça aşabileceğiniz zamanlar var.

ASLAN:İş hayatınızla ilgili gelişmeleri yönlendireceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz gündeminizi oluşturabilir. Alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

BAŞAK:Yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmek daha kolay olabilir. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Kişisel harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Yönünüzü netleştirmek istediğiniz zamanlar olabilir.

TERAZİ:Yaşayacağınız kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Parasal konularla ilgili karar alırken dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde işlerinizde yenilenmeye gidebilirsiniz. Akışta kalın.

AKREP:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki insanlarla denge içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Maddi kaynaklarınızla ilgili değişikliklere gidebileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY:Çalışma koşullarınızdaki değişiklik gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Yönünüzü netleştirmek için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gelirlerinizle ilgili yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Kendinizi rahat ifade edeceğiniz işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Gündeminizde aşk ve yaratıcılık var. Kişisel harcamalarınızı abartabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak keyfinizi yerine getirecektir. Uğraştığınız işlerde, enerjinizle ilerleme sağlayabilirsiniz.

KOVA:Aile hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Babanıza ait durumları göz ardı etmemeye özen göstermelisiniz. Geçmişinize ait

olaylar gündeme gelebilir. İç sesinizi dinlemek doğru karar vermenizi sağlayacaktır. Maddiyatla ilgilenebilirsiniz.

BALIK:Çevrenizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle zaman geçirmek sizi keyiflendirecek. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Uğraştığınız işlerde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Maddi konularda hayatınızı yönlendireceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz.