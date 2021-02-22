Su elementinde ışıkların uyumu bizi daha anlayışlı ve duygusal açıdan derin kılıyor. Kendi içimizde daha uyumlu olabiliriz. Sezgilerimiz de bize yol gösterebilir. Bugün ailemizi ilgilendiren ya da sevdiklerimizle ilgili konularda daha mutlu tecrübelere açığız. Kimi zaman bu içsel uyum bizi tembelliğe de yöneltebilir.



Öğle saatlerini daha iyi değerlendirmeye bakalım. Işıkların uyumu sayesinde bizi destekleyecek imkanlar bulabiliriz. Bu saatlerde kutlamalar, duygusal beraberlikler daha akıcı sonuçlar verebilir. Akşam saatlerinde farkındalığımızı arttıran tecrübelere açığız. Bizi duygusal açıdan uyandıran, yenileyen fırsatlar elde edebiliriz.

KOÇ: Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. İlgilendiğiniz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.

BOĞA: İletişimle alakalı hassasiyet oluşabilir. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız insanlarla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

İKİZLER: Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak adına kendinizi biraz zorlayabilirsiniz.

YENGEÇ: Başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.

ASLAN: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.

BAŞAK: Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları netleştirmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ: İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz.

AKREP: Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

YAY: Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla emek harcayabilirsiniz.

OĞLAK: Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara dikkatli olmalısınız. İş hayatınızdaki yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri korumak isteyeceksiniz.

KOVA: Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin. Gündelik programlarınız sizi rahatlatacaktır. Akşam daha akıcı koşullar söz konusu.

BALIK: Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapacağınız bir gündesiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.