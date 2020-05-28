Kendimizi ortaya koymak ve işleri ilerletmek yönünde daha başarılı olabiliriz. Oldukça kararlıyız ve kişiliğimizi sergilemek istiyoruz. Abartılı olmadığımız sürece problem yok. Kendinize güven duymamız pek çok konuyu çözüme kavuşturmaya yardımcı olacak. Güçlü kişilerle bir araya gelmek ve onlardan destek bulmak konusunda da çok şey yapabiliriz. Bununla birlikte gurur yaptığımız durumlar bize engel çıkarabilir. Düşüncelerimizde bazı sıkışıklıklar var. Akşam saatlerinde bunu daha iyi aşabileceğiz. Özellikle kafamızda çift durumlar, acele davranma isteği nedeniyle biraz daha sakin düşünmeye çaba sarfetmeliyiz.

KOÇ:Keyif aldığınız uğraşlarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edecektir. Etrafınızdaki insanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Risk alacağınız zamanlar var.

BOĞA:Eviniz için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER:Hareketli bir gündemiz olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Kulağınıza gelen dedikodulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Dışa dönük enerjiler söz konusu... Hafta sonu için planlar yapmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalara yapabilirsiniz. Akşam arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.

ASLAN:Yeni başlangıçlar için enerjinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi meşgul edebilir. Gününüzü eğlenceli kılmak için planlar yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar devam edecek.

BAŞAK:Bilemediğiniz konulardan dolayı işlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış olaylar gündeminizi rahatsız edebilir. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ:Gelecek ümitlerinizle ilgili daha dışa dönük olabilirsiniz. Cömert tavrınız ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir. Meslek grubunuzdan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmeyin.

AKREP:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın daha rahat bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz. Dışa dönük tavrınız çalışma arkadaşlarınızı da etkileyecektir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde sizi iyi hissettirecektir.

YAY:Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gündesiniz. Eğlenceli yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak için yakın çevrenizle görüşmek size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Akışta kalın.

OĞLAK:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para durumlarıyla uğraşabilirsiniz. Maddi açıdan yenilenmeye gitmek sizin için iyi olabilir. Banka işleri sizi yıpratabilir. Gün içinde dışa dönük olacağınız zamanlarda var.

KOVA:Eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Birlikte yaptığınız şeylerin uyum içinde ilerlemesini isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecektir.

BALIK:Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Gün içinde plan program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir.