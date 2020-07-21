Aslan burcuna ilerleyen Ay, kendimize daha çok güveneceğimiz imkanlar getirmekte... Kararlılığımız artmakta. Son günlerin getirdiği sınırlamaları ve sorunları geride bırakmak istiyoruz. Niyetlerimize odaklanalım. Duygusal alanda daha cesur davranabiliriz. Aynı zamanda bize yeni fırsatlar sunabilecek gelişmelere de odaklıyız. Olaylara daha istekli ve yenilikçi şekilde yaklaşabiliriz. Kişisel konularda aşırı gururdan uzak durmak iyi olacak. Sabah saatlerinde detaylara biraz daha dikkat edelim. Hemen öğle sonrasında günlük işlerde sürprizler ya da bakış açımızı değiştirebilecek ani durumlar gündeme gelebilir.

KOÇ:Gündeminizde aşk var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirecektir. Pozitif ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Akşamüstü saatlerinde zevklerinize daha da düşkün olabilirsiniz.

BOĞA:Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. İyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir.

İKİZLER:Günün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu... Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz.

YENGEÇ:Yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi durum gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.

ASLAN:Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu durumlardan gelen kısmetleriniz olabilir. İstediğiniz şeyler için imkanlar söz konusu...

BAŞAK:Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu... İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ:Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için yeni imkanlar söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar var.

AKREP:İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Önünüze yeni imkanlar da çıkabilir.

YAY:Yeni ufuklara açılmak ve farklı şeyler öğrenmek için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda imkanlar söz konusu... Uluslararası olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız.

OĞLAK:Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz şeyler kriz yaratabilir. Ortaklı durumlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı özen göstermelisiniz.

KOVA:Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK:İş hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günü planlayarak hareket etmenizde fayda var. Çalışma koşullarınızda yeni imkanlar söz konusu olabilir. Pozitif tavrınızla arkadaşlarınızı da yönlendirebileceğiniz bir gündesiniz.