Bugünlerde Ay’ın ışığı kapanıyor. Eksik kalan şeyleri tamamlamak için harekete geçebiliriz. Eski şeyleri anmak ve anlayabilmek için imkanlar var. Aynı zamanda bugün kendimize zaman ayırmak, gevşemek için fırsatlar da bulabiliriz. Ay küçülürken bazı talihsizlikler gündeme gelse de, olayları kendi akışına bırakmak daha yararlı olacak. Israrcı olmamalıyız. Bir ilişki ya da değer verdiğimiz bir konuda daha ılımlı olmaya çalışalım. Günlük işlerin akışı sırasında ani değişiklikler de gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde daha esnek olmak gerekiyor. Gurur konusu yaptığımız durumlarda daha hassas davranalım. Çaresizlik duygusuna kapılmamaya bakalım.

KOÇ:Bugün ilgilendiğiniz işlerde yeni temeller atabilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedeceğiniz durumlar yaşanabilir. Zevk aldığınız şeylere zaman ayırmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için para harcayabilirsiniz.

BOĞA:Sabah saatlerinde aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Geçmişte kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Kendinize duyduğunuz güvenle birçok işin altından kalkabileceğiniz bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı sürtüşmeler yaşanabilir.

İKİZLER:Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Uğraştığınız işlerde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizde daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. İlerleyen saatlerde hareketlenmeler olabilir.

YENGEÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ani parlamalar olabilir. İşinizle ilgili konularda kendinize güveninizi ortaya koyacağınız olaylar yaşayabilirsiniz.

ASLAN:Bugün sağlamlaştırmak istediğiniz işlerinizle ilgili yapıcı enerjiler söz konusu. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla özen gösterebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek sürtüşmelere karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK:Sabah saatlerinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışma arasında kalabilirsiniz. Çözüm bulamadığınız konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içindeki yapıcı enerjiler olayları daha rahat atlatmanıza yardımcı olacaktır.

TERAZİ:Sabah saatlerinde gerginlikten çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte plan yapmak keyfinizi yerine getirecektir. Gelecek beklentilerinizle ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz.

AKREP:İş hayatınızda uğraştığınız işlerle ilgili temelleri sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Kendinize duyacağınız güven ile hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

YAY:Yeni ufuklara açılmak için yapıcı enerjiler söz konusu. Ruhsal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdakilerle daha fazla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Ortaklı konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konularla ilgili gerginlik yaşayabilirsiniz. Parasal konularınızı sağlamlaştırmak isteyebilir ve yeni temeller atabilirsiniz. Kararlarınızı güvenle vereceğiniz bir gündesiniz.

KOVA:Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde çatışmaya açık durumlar söz konusu. Denge ve uyum içinde kalmaya özen göstermelisiniz. Kendinize güveniniz sayesinde ilgilendiğiniz işleri daha rahat halledebileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK:Çalışma hayatınızda kendinize güveninizin yüksek olacağı bir gündesiniz. Yapıcı enerjiler sayesinde sorumlu olduğunuz konuların üstesinden çok rahat gelebileceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.