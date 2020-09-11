KENDİNİZİ KORUMAYA ALIN

Hassasiyetlerimizin öne çıktığı bir gündeyiz. Günün ilk yarısında tutarsızlıklar, çift durumlar gündeme gelebilir. Ay saat 11.02’ye kadar boşlukta kalıyor. Bu saatlere kadar karar vermek pek kolay olmayabilir. Bu saatten sonra ise sevdiklerimizi korumak, ailevi işlere zaman ayırmak, duyarlılık göstermek ya da evle ilgilenmek vurgulanıyor. Ancak bugün karşılıklı konularda, içinde hizmetin, sağlığın ve düzenin olduğu konularda daha gerçekçi olmak durumundayız. Eğer karşımızdakini çok yükseklere koyuyorsak burada bazı hatalar yaşanabilir. Erkek figürler ve otoritelerle ilgili güven kaybı yaşayabiliriz. Kendimizi daha fazla sorgulamalıyız.