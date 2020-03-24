Koç’ta yeni ay gerçekleşiyor

Bugün öğle saatlerinde (12.28) Koç’ta yeni ay yerleşiyor. Yeni adımlar ve başlangıçlar vurgulanmakta. Oldukça odaklı ve sabırsız davranabiliriz. Hızlı bir gündeyiz. Böyle zamanlarda kendimize daha çok güvenebiliriz ancak karşılıklı konularda dengeye ve sabırlı olmaya da dikkat edelim. Samimi olsak bile bu ilişkilerde ani tepkilere neden olabilir. Özellikle öğle saatlerinde önemli seçimler içindeyiz. Adeta bir kavşak noktasındayız. Vereceğimiz kararlar ve alacağımız tutumlar gelecek günleri şekillendirebilir. Ay, Koç’ta iken daha bağımsız ve tek başına hareket etmek isteyebiliriz. Yeni başlangıçlar yapmak yönünde kolaylıklar var.

KOÇ:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili durumları ihmal etmemeye çalışın.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz durumlarda cesaretli davranabilirsiniz.

İKİZLER:Gelecek umutlarınız yönünde, yeni projelere dahil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz.

YENGEÇ:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmalısınız.

ASLAN:Bugün akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilirsiniz. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var.

BAŞAK:Bugün sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal durumlarda sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Bazı mevzularda kabullenme içine girebilirsiniz.

TERAZİ:İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız durumlarda da sıkışma hissedebilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız.

AKREP:Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz.

YAY:Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK:Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Akışta kalın.

KOVA:Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız.

BALIK:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğinizmevzularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız işlerde yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.