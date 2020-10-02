Ay bugün Koç burcunda dolunay aşamasında iken Mars’a doğru ilerliyor. Bu görünüm özellikle ilişkilerimize, karşılıklı konulara zarar getirebilir. Duygusal alanda tahammülsüzlük ya da haksızlık nedeniyle sert tepkiler gündeme gelebilir. Evde ve ailevi konularda daha dengeli olmaya bakalım. Hassasiyetin öne çıktığı bir gündeyiz. Bugün aşkta ve sevdiklerimizle ilgili konularda bazı hoşnutsuzluklar ya da sıkışıklıklar, abartılar yaşayabiliriz. Olaylara daha gerçekçi ve pratik bakmak durumundayız. Günün geç saatlerinde Başak burcuna ilerleyen Ay, olaylara ve ilişkilere bakış açımızın değişebileceğini gösteriyor.

KOÇ: Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.

BOĞA: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

YENGEÇ: İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN: Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden

kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz.

BAŞAK: Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.

TERAZİ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.

AKREP: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.

YAY: Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

OĞLAK: Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunuyu çözebilirsiniz.

KOVA: Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Sıkışmalar moralinizi bozabilir.

BALIK: Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.