Ay, Oğlak burcunda iyice küçülmekte. Böyle zamanlarda iyimser olmak zor olabilir. Duygusal açıdan bizi zorlayan bir durum söz konusu olabilir. Psikolojimizi güçlü tutalım. Zorluklar bize çok şey öğretiyor. Gerçekçi bir bakış açısı gerekebilir. Bugün düşüncelerimizde farklı görüşlere yer açalım. Beklenmedik haberler gündemimizi sarsabilir. Merkür’ün Uranüs ile karesi düşüncelerimizde daha keskin olabileceğimizi göstermekte. İnatlaşmak yerine farklı görüşleri de anlamaya bakalım. Kimi zaman iletişimde, yolculuklarda problemlerle, ani değişikliklerle karşılaşabiliriz. Özellikle akşam saatlerinde bu tür beklenmedik değişikliklere daha çok hazır olmalıyız.

KOÇ: İş hayatınızda hedeflere ulaşmak için kendinizi daha çok öne atacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Ortaklı konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA: Yeni şeylere açılmak isteyebilirsiniz. Toplumsal olaylardan etkileneceğiniz zamanlar var. Kolayca risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Parasal konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler daha akıcı ve keyifli.

İKİZLER: Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Parasal konularda yeniden düzenlemeye gitmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizdeki gerilim, akşam saatlerinde daha rahatlayacaktır. Maddi konularda riske girmeden önce tekrar düşünmeniz gereken durumlar olabilir.

YENGEÇ: Denge ve uyum içinde kalmaya özen gösterin. Ortaklı işlerden kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. Korktuğunuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde yaşanan toplumsal olaylar zorlayıcı bir hal alabilir. Akışta kalmaya çalışın.

ASLAN: Çalışma arkadaşlarınızla fikir düzeyinde tartışmaya girmemeye özen gösterin. Gün içinde ilişkiler biraz gergin olabilir. Parasal konuları organize etmek istediğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.

BAŞAK: Keyif aldığınız konularda harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. İşlerinizde risk almaya yatkın zamanlar var. Bazı konularda aksiyon almak sizin için daha kolay olabilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

TERAZİ: Toplumsal olaylardan kaynaklı kırılgan durumlar oluşabilir. Ev hayatınızdaki olaylara yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde sıkışmalar yaşanabilir. Akşama doğru hafta sonu için yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP: Gün içinde kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Alacağınız yeni haberler planlarınızda değişiklik yapabilir. Ortaklı para konuları sizi uğraştırabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde kadın arkadaşlarınızla birlikte plan yapabilirsiniz.

YAY: Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İlişkinizde sabırlı olmanızda fayda var. Ufak anlaşmazlıkları büyütmeyin, akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Akışta kalın.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde riske girmeye yatkınsınız. Rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. Akşam saatleri program yapmak için uygun.

KOVA: Nedenini bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde sıkışmalar olabilir. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlardan uzak durmaya çalışın. Akşam saatlerinde daha keyifli ve

enerjik programlar yapabilirsiniz.

BALIK: Gelecek ümitlerinizi gerçekleştirmek için rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerle ilgili riske girebilirsiniz. Gün içinde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sevdiğinizle birlikte zevk aldığınız programlar yapabilirsiniz.